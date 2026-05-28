Morto in Ucraina un altro cittadino italiano che combatteva contro l'invasione russa

Alex Pineschi, originario di La Spezia ed ex militare, è morto in Ucraina mentre combatteva contro l'invasione russa. La notizia della sua morte ha suscitato molte reazioni sui social e sulla pagina 'Memorial - international volunteers for Ukraine'. Pineschi aveva già combattuto in Kurdistan nel 2014 contro l'Isis.

Un altro cittadino italiano è morto in Ucraina mentre combatteva contro l'invasione russa. Si tratta di Alex Pineschi, originario di La Spezia e ex militare che ha prestato servizio nell'8° reggimento Alpino dell'esercito italiano.

Il suo decesso, non confermato dalle fonti istituzionali italiane, sarebbe avvenuto il 23 maggio 2026 mentre si trovava con i suoi compagni dell'unità droni nella zona di Liman. Avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. La notizia della sua morte ha suscitato molte reazioni sui social, con diversi messaggi in sua memoria che ricordano quando si sono incontrati e le passioni condivise.

La notizia del suo decesso è stata pubblicata anche sulla pagina 'Memorial - international volunteers for Ukraine', seguita da più di 20mila persone.

'Onore, gloria e gratitudine a nostro fratello', si legge nel messaggio condiviso dalla pagina a cui segue una foto di Pineschi. Il cittadino italiano avrebbe raggiunto l'Ucraina nell'aprile 2026. Qui avrebbe firmato un contratto con l'8° Reggimento operazioni speciali, entrando a far parte di un'unità chiamata Team green badgers. Pineschi si era già trovato su un campo di battaglia.

Nel 2014 aveva raggiunto il Kurdistan iracheno per aiutare la popolazione locale a combattere l'Isis. Aveva anche pubblicato un libro per raccontare la sua esperienza: 'Alex ed i suoi Peshmerga della Task Force Black, l'unità anti terrorismo della Polizia Curda, hanno affrontato i miliziani islamici nelle loro roccaforti di Kirkuk e Mosul, liberando ostaggi e catturando pericolosi terroristi, fino a sconfiggerli definitivamente





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