Morto l'istruttore di volo in un incidente con un ultraleggero a Crema

Un ultraleggero Cessna 152 si è schiantato contro una recinzione di una villetta a Crema, causando la morte dell'istruttore di volo e ferendo gravemente l'allievo. La zona è stata chiusa e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le cause dell'incidente.

La tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Crema , dove un ultraleggero Cessna 152 si è schiantato contro una recinzione di una villetta, causando la morte dell'istruttore di volo e ferendo gravemente l'allievo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, quando il velivolo stava effettuando un'uscita di quota sopra la zona residenziale di via Don Bosco. Il pilota, un 26enne di Crema, è deceduto sul colpo, mentre il passeggero, un ragazzo di 19 anni, è stato soccorso in condizioni gravissime. Il bilancio della tragedia è pesantissimo, ma fortunatamente non ci sono state vittime a terra. La zona è stata immediatamente chiusa e gli investigatori dell'ANSV stanno lavorando per ricostruire le cause dell'incidente.

I testimoni hanno descritto l'urto come violento e hanno ricordato che il velivolo ha urtato un pilone dell'elettricità e il tettuccio di un'auto prima di finire contro la recinzione della villetta. La comunità è in shock e molti residenti stanno chiedendo maggiori tutele per prevenire simili incidenti in futuro. L'incidente è stato registrato anche dai vigili del fuoco e dai carabinieri, che sono intervenuti immediatamente per soccorrere le vittime e per eseguire le indagini.

La dinamica del disastro è stata descritta da un testimone oculare, che ha raccontato di aver visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell'elettricità prima di finire contro la recinzione della villetta. La zona è stata chiusa e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le cause dell'incidente. La tragedia ha lasciato la comunità in shock e molti residenti stanno chiedendo maggiori tutele per prevenire simili incidenti in futuro.

La dinamica del disastro è stata descritta da un testimone oculare, che ha raccontato di aver visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell'elettricità prima di finire contro la recinzione della villetta. La zona è stata chiusa e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le cause dell'incidente





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