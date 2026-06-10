La notizia della morte di Stefano Addeo è stata accolta con commozione da molti, che hanno espresso la loro solidarietà ai familiari del professore. Stefano Addeo era ricoverato in terapia intensiva dal 10 maggio scorso dopo aver tentato il suicidio.

È morto Stefano Addeo , il professore che aveva augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni . La notizia arriva dopo la sua morte, avvenuta all'ospedale del Mare di Napoli.

Stefano Addeo era ricoverato in terapia intensiva dal 10 maggio scorso dopo aver tentato il suicidio. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate fino al decesso, avvenuto per arresto cardiaco. I carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria e la salma è stata restituita ai familiari.

Stefano Addeo era stato sospeso dall'incarico di docente di tedesco in un istituto superiore della provincia di Napoli dopo aver pubblicato un post su Facebook in cui augurava alla figlia di Giorgia Meloni 'la sorte della ragazza di Afragola'. La ragazzina di 14 anni era stata uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Stefano Addeo si era scusato per l'accaduto e aveva anche tentato il suicidio.

Pochi giorni dopo il polverone mediatico, Addeo aveva preso carta e penna per scrivere a Meloni che avrebbe 'tanto desiderato incontrarla per poterle chiedere scusa guardandola negli occhi'. La risposta di Palazzo Chigi era arrivata con un 'sì' comunicato in forma istituzionale, con una mail. Non era stata fissata ancora una data dell'incontro, ma la premier aveva dato la propria disponibilità a ricevere il docente, con ogni probabilità in forma privata.

Stefano Addeo aveva espresso la sua gratitudine per il gesto di Giorgia Meloni, considerandolo un segnale di grande umanità. La notizia della sua morte è stata accolta con commozione da molti, che hanno espresso la loro solidarietà ai familiari di Stefano Addeo





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