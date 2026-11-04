Morto Tinto Brass, maestro del cinema erotico italiano a Roma

È scomparso a Roma Tinto Brass, regista visionario e controverso. La moglie Caterina Varzi annuncia il decesso avvenuto alle 10:30. Lascia un'eredità cinematografica unica.

Si è spento questa mattina a Roma, intorno alle ore 10:30, Giovanni Tinto Brass, figura centrale e controversa della storia del cinema italiano. La notizia del decesso è stata confermata dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice, che hanno annunciato l'intenzione di celebrare una cerimonia funebre strettamente privata. Il regista, noto per la sua esplorazione audace dell'erotismo e della libertà espressiva, ha lasciato un segno indelebile nella cultura visiva nazionale.

Il messaggio finale alla Mostra di Venezia

Tinto Brass aveva espresso il senso profondo della propria ricerca artistica nel messaggio inviato all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In quell'occasione, la moglie Caterina Varzi ha letto le sue parole durante la proiezione in prima mondiale della versione restaurata in 4K del film Col cuore in gola, realizzato nel 1967. Nonostante l'assenza fisica dovuta ai problemi di salute, il regista rivendicava la cifra stilistica del suo lavoro, definita grottesca, paradossale, hard, iperbolica e surreale.

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Brass descriveva la propria opera come contaminata da una rabbia beffarda, sulfurea e anarchica. Questa attitudine si manifestava sia quando affrontava temi politici, storici e sociali, sia quando si dedicava all'erotismo. La sua visione non conosceva limiti convenzionali, cercando sempre una sperimentazione estetica e una scelta di libertà che definivano la sua identità autoriale unica nel panorama internazionale.

Dal neorealismo alla svolta erotica e censura

Nato a Milano il 26 marzo 1933, Tinto Brass ha vissuto gran parte della sua vita a Venezia, città che ha scelto come propria dimora. Dopo la laurea in giurisprudenza, negli anni Cinquanta si trasferisce a Parigi dove lavora come archivista alla Cinematheque Française. Qui svolge anche il ruolo di aiuto regista accanto ad Alberto Cavalcanti e Joris Ivens, accumulando un'esperienza tecnica fondamentale.

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Al ritorno in Italia, completa la sua formazione nel 1959 come assistente di Roberto Rossellini per i film India e Il generale Della Rovere. Esordisce alla regia nel 1963 con Chi lavora è perduto, un'opera critica verso il lavoro alienato che finisce subito sotto la lente della censura. Negli anni Sessanta gira Col cuore in gola, L'urlo, Nerosubianco e La vacanza, quest'ultimo con Vanessa Redgrave e Franco Nero, vincendo nel 1971 il Premio della Giuria al Lido.

Una carriera segnata da battaglie legali e successi

La traiettoria artistica di Tinto Brass è stata caratterizzata da un continuo scontro con le autorità censorie. Il regista ha dichiarato di aver passato quasi più tempo nei tribunali che dietro la macchina da presa, sottolineando che 26 dei suoi 27 film sono stati censurati, con l'unica eccezione di La Vacanza del 1971. Questo periodo rappresenta l'ultimo atto da regista parzialmente ortodosso prima della svolta erotica degli anni Ottanta.

In questa nuova fase, Brass porta sullo schermo attrici come Serena Grandi, Debora Caprioglio e Stefania Sandrelli, con la quale realizza nel 1983 La chiave. Il suo metodo prevedeva spogliare completamente le attrici, facendole recitare battute inventate sul momento. Era capace di intuire le loro performance già durante i provini, basandosi sui loro movimenti. Una volta fece un provino ad Aldo Busi vestito da donna, senza sospettare nulla, per poi mandarlo via ridendo.

Eredità culturale e archivio conservato

Oltre a film erotici, Brass ha diretto opere come Salon Kitty, incentrato sul sesso e il potere, e Caligola, con Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy e Peter O'Toole, sequestrato per oscenità. Ha firmato anche Miranda, Capriccio, Paprika, Così fan tutte, L'uomo che guarda tratto da Moravia, Fermo posta Tinto Brass, Monella, Senso '45, Fallo! e Monamour nel 2005, primo lavoro girato in digitale. Appare anche come attore in film di Mauro Bolognini e Massimo Ceccherini.

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In occasione dei suoi novant'anni, il Centro Sperimentale di Cinematografia ha acquisito il suo archivio personale. La schedatura è stata curata da Caterina Varzi, avvocata ed ex attrice, sposata con Brass nel 2017 dopo un matrimonio precedente durato cinquant'anni con Carla Cipriani, morta nel 2006. Brass lascia inoltre il libro Elogio del culo e collaborazioni con la rivista Penthouse, confermando la sua immagine pubblica di sigaro in bocca e voce rauca.