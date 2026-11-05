Morto Tinto Brass: Omaggio al Maestro del Cinema Erotico Italiano

È scomparso oggi a Roma Tinto Brass, celebre regista nato a Milano nel 1933. La famiglia annuncia funerali privati per l'autore di Salon Kitty e Caligola.

Il mondo del cinema ha perso una delle sue figure più iconiche e controverse. È morto oggi 4 novembre 2026, intorno alle 10.30 del mattino, a Roma il celebre regista Tinto Brass. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia, attraverso un comunicato diffuso dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice Brass. L'annuncio arriva a poche ore dalla morte, lasciando l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori nel dolore per la perdita di un maestro che ha profondamente segnato la storia del cinema italiano.

Biografia e Esordi nel Cinema d'Autore

Giovanni "Tinto" Brass nasce a Milano il 26 marzo 1933, all'interno di una nobile famiglia veneziana il cui padre, Alessandro, era uno degli avvocati più prestigiosi della città lagunare. Dopo una laurea in legge conseguita all'Università di Ferrara, Brass decide di cambiare rotta e trasferirsi a Parigi insieme alla moglie Carla Cipriani, conosciuta come "Tinta". È proprio nella capitale francese che la sua passione per il cinema prende vita: lavora come archivista alla Cinémathèque Française, un'esperienza fondamentale che lo immerse nel fermento della Nouvelle Vague e ne segna la formazione di autore.

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Rientrato in Italia, Brass inizia a collaborare con maestri del calibro di Roberto Rossellini, Alberto Cavalcanti e Joris Ivens, accumulando una preziosa esperienza tecnica. Il suo esordio alla regia avviene nel 1963 con il film In capo al mondo. La pellicola viene accolta con grande entusiasmo alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua carica anarcoide e irriverente, capace di svelare la profonda crisi di valori della generazione nata dopo la Resistenza.

Battaglia contro la Censura e Successi

Le severe imposizioni della censura costringono Brass a cambiare il titolo del suo esordio in Chi lavora è perduto, dando così inizio a una lunga e strenua battaglia libertaria contro le istituzioni censorie del tempo. Dopo aver diretto grandi icone come Silvana Mangano e Alberto Sordi in La mia signora e Il disco volante del 1964, Brass dimostra il suo talento nel montaggio con il documentario Ça ira - Il fiume della rivolta del 1965.

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Gli anni successivi vedono il regista immergersi in una fase sperimentale e politicizzata, con titoli come Yankee, Col cuore in gola, L'urlo, Nerosubianco e La vacanza con Vanessa Redgrave. In questo periodo, fonde le istanze della Swinging London con la contestazione sociale, creando un linguaggio unico. Negli anni Settanta, Brass inaugura il filone storico-erotico con produzioni ambiziose come Salon Kitty del 1976 e il travagliato Caligola del 1979. Il secondo film, basato su una sceneggiatura di Gore Vidal e flagellato da censure globali, vede Brass disconoscere la regia finale dopo essere stato escluso dal montaggio dal produttore Bob Guccione.

L'Eredità Artistica e le Prossime Cerimonie

Con il capolavoro La chiave del 1983, tratto dall'opera di Tanizaki e con Stefania Sandrelli protagonista, Brass abbandona definitivamente il cinema "serioso" per concentrarsi sulla liberazione sessuale femminile e sulla commedia erotica d'autore. Questa scelta stilistica porta a grandi successi di pubblico, lanciando nel mondo interpreti di spicco come Serena Grandi in Miranda, Francesca Dellera in Capriccio, Debora Caprioglio in Paprika, Claudia Koll in Così fan tutte e Anna Ammirati in Monella. L'opera di Brass rimane un punto di riferimento imprescindibile per la libertà di espressione cinematografica.

Per quanto riguarda le onoranze funebri, la famiglia Brass ha comunicato che per il momento è prevista una cerimonia strettamente privata. Nessun dettagli pubblico è stato reso disponibile per l'organizzazione del rito. Il regista e maestro del cinema erotico italiano, noto anche per le sue posizioni politiche e sociali espresse in passato, se ne va lasciando un'immensa eredità artistica che continua a essere studiata e dibattuta. La memoria di Tinto Brass vivrà attraverso i suoi film, opere che hanno sfidato il tempo e le convenzioni sociali con coraggio e grande talento.