Morto un motociclista precipitato a Capo d'Orso

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capo d'Orso, nella costiera Amalfitana. Il corpo dell'uomo è stato individuato poco dopo le 17.

Un uomo di 35 anni, originario di Baronissi , è morto dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capo d'Orso, nella costiera Amalfitana. Il corpo dell'uomo, un motociclista giunto in costiera per trascorrere la giornata con la fidanzata, è stato individuato poco dopo le 17.

Il cadavere è stato rinvenuto nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata, lungo la Strada Statale 163 "Amalfitana", nel territorio comunale di Maiori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e i soccorritori del 118, impegnati nelle operazioni sia via mare sia con l'ausilio di un elicottero. L'allarme sarebbe stato lanciato proprio dalla fidanzata della vittima. Secondo quanto è trapelato finora, gli investigatori pensano che si sia trattato di un tragico incidente.

L'ipotesi, che andrà verificata, sarebbe quella di una caduta accidentale mentre il giovane tentava di scattare una fotografia dal punto panoramico. Il 35enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo rovinosamente dal costone. La salma, intanto, è stata sottoposta a sequestro. Toccherà alla compagna chiarire la dinamica dell'accaduto





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