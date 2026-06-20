Morto un turista italiano nell'incendio al resort di Santo Domingo

La vittima, identificata come Francesca Valentino, era in spiaggia con gli altri turisti quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. La crisi respiratoria ha colpito la donna, che è poi deceduta.

La morte di una turista italiana nell'incendio al resort di Santo Domingo ha scosso l'Italia. La vittima, identificata come Francesca Valentino, era in spiaggia con gli altri turisti quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.

La crisi respiratoria ha colpito la donna, che è poi deceduta. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro. Sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche.

La Farnesina ha riferito che Alpitour, il tour operator che supporta molti turisti italiani, ha segnalato la presenza di 285 connazionali nel resort e di altri connazionali in strutture collegate non coinvolte dall'incendio. Gli altri turisti presenti sono stati evacuati e messi in sicurezza. Sono almeno 1700 i turisti evacuati. L'ambasciatore ha incontrato il marito della signora Valentino e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio.

Il governo italiano ha espresso solidarietà con la famiglia della vittima e ha assicurato che sarà fornita ogni forma di assistenza necessaria. La morte di Francesca Valentino è un dolore per l'intera comunità italiana e per tutti coloro che sono stati toccati da questo tragico evento





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