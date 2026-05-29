Roma, 29 maggio 2026 - Un uomo è morto in un incidente stradale a Roma. Una donna di 34 anni è stata ferita e condotta in ospedale per test tossicologici e alcolemici. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Morto un uomo in un incidente stradale a Roma . Una donna di 34 anni è stata ferita e condotta in ospedale per test tossicologici e alcolemici.

Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto, Roma è stata classificata come la città più colpita dagli eventi climatici estremi durante l'estate. Gli eventi e gli spettacoli da vivere a giugno 2026 sono stati annunciati. A Milano, si sono svolte le piroette sui testicoli di un toro, mentre a Roma, la casa elegante di Caterina Balivo è stata presentata.

Sinner ha parlato dei suoi dubbi sul suo fisico e della sua voglia di staccare. Belen Rodriguez è stata accusata di omissione di soccorso dopo un doppio incidente con il suo SUV. Un studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un professore e ha dichiarato di essere stato live su Telegram. Jannik Sinner ha parlato delle ipotesi dietro il suo malore al Roland Garros di Parigi.

Ema Stokholma ha parlato del tabù della maternità e delle critiche ricevute. Gerry Scotti ha annunciato l'accordo con Stefano De Martino per la fine di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Francesca Fagnani ha smentito la notizia di essere stata sostituita da Selvaggia Lucarelli in giuria di Ballando. Tiziano Ferro ha parlato della sua famiglia e dei social.

Le truffe telefoniche dai numeri esteri sono state denunciate in Italia e i prefissi più usati sono stati rivelati. Pamela Genini ha parlato dei video di Francesco Dolci al cimitero. Papa Leone ha soccorso un fedele svenuto a San Pietro. Serena Mollicone ha parlato delle intercettazioni choc e di un carabiniere che l'ha accusata.

Matthew Perry è stato condannato per l'assistente che ha iniettato le dosi fatali. Stefano Nazzi ha parlato della sua docuserie e podcast e della sua voglia di portare in video l'omicidio del Dams. L'equipaggio della nave da crociera ha trovato morta una passeggera nella sua stanza





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