Una donna è stata trovata morta in casa nel quartiere Barco di Roma, il marito che aveva dato l'allarme è stato portato in questura. Le indagini sono in corso per capire la dinamica dell'accaduto e non escludono l'ipotesi di un femminicidio.

Una donna è stata trovata morta in casa nel quartiere Barco di Roma , il marito che aveva dato l'allarme è stato portato in questura. Le indagini sono in corso per capire la dinamica dell'accaduto e non escludono l'ipotesi di un femminicidio.

Nel frattempo, l'estate sta portando con sé eventi climatici estremi in tutta la città, e gli abitanti di Roma stanno cercando di prepararsi per ciò che potrebbe accadere. Anche Milano è stata colpita da un evento bizzarro, dove i cittadini e i turisti si sono riuniti per assistere a una performance di piroette sui testicoli di un toro. La crisi e le guerre stanno avendo un impatto profondo sugli italiani, che stanno iniziando a sentire la stanchezza.

L'attore Francesco Pannofino ha lanciato un appello per l'Unhcr, chiedendo di tornare a sentire la voce dei più deboli. La vita di Caterina Balivo è stata messa in evidenza, con la sua casa elegante a Roma e la sua libreria di design da 3mila euro. Le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di venerdì 29 maggio 2026 hanno rivelato numeri vincenti e quote, ma nessun 6 o 5+ centrati.

Jannik Sinner ha subito un malore al Roland Garros di Parigi, e le ipotesi sono state avanzate sul suo fisico e sulla sua salute. Tiziano Ferro ha parlato della sua famiglia e della sua infanzia, e ha dichiarato di non chiedere più perdono. La morte di una bambina di due anni ha scosso la comunità, e i video e le foto che circolano sui social hanno rivelato l'orrore della situazione.

Una ragazza ha chiamato i soccorsi dopo aver visto un uomo trascinare un corpo incaprettato in centro, e la vittima è stata uccisa poco prima a bottigliate. Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale, e la gioia di Sonia Bruganelli e la dedica toccante del fratello Davide hanno riempito di emozione i social. Una donna ha insultato Lorenzo Spolverato sui social mentre era al Grande Fratello, e l'ex concorrente le ha chiesto 2.500 euro di risarcimento.

Flora Canto ha raccontato la sua storia di mobbing e di essere stata raccomandata da Brignano, e ha lanciato un attacco contro Geppi Cucciari. Nicolas Cage ha cambiato nome e ha dichiarato di voler essere il patriarca della sua famiglia, mentre Yulia Bruschi è stata condannata per aver scagliato un bicchiere in faccia all'ex fidanzato.

Le feste funebri di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal sono state seguite da una grande folla, e il fidanzato ha pianto per la morte della sua ragazza. Una neonata è morta due giorni dopo il parto, e la causa è stata attribuita a uno shock settico. Ma c'è un precedente, e l'incidente di Nicolò Vergani non è stato dimenticato.

Dalila Di Lazzaro ha raccontato la sua storia di amore a sua insaputa per 5 anni, e Michela Vittoria Brambilla è stata indagata per false fatturazioni per il programma





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