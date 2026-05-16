Morto uno dei sub approfondimenti notizie novembre 2021 (600 caratteri maximum)

Ultime notizie sull'incidente avvenuto durante una escursione subacquea nella grotta degli squali le Maldive: il malore di un sommozzatore delle Maldive e la morte del soccorso maldiviano Mohammed Mahudhee.

Morto uno dei sub che partecipavano alle operazioni di ricerca nella grotta. Gli italiani immersi a una profondità superiore a quella consentite Le ultime notizie sull'incidente avvenuto durante un'escursione subacquea nella grotta di Thinwana Kandu, detta anche Grotta degli squali, alle Maldive .

Per ora è stato recuperato un solo corpo, a circa 60 metri di profondità. Deceduto il soccorritore maldiviano Mohammed Mahudhee, detto Grotta degli squali, è quello di Gianluca Benedetti. Si ritiene che anche gli altri quattro sub si trovino nella stessa cavità.

Le operazioni di recupero, interrotte ieri per il maltempo, sono riprese questa mattina; Un sommozzatore delle Maldive che si è immerso oggi nelle operazioni di ricerca ha avuto un malore ed è morto: si chiamava Mohammed Mahudhee (Cordoglio della Difesa e di Crosetto per morte sub nelle ricerche),rezzo alla Maldives National Defence Force e al ministro Hassan Rasheed per il militare che ha perso la vita durante le operazioni di ricerca dei sub italiani tragicamente dispersi alle Maldiv





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