Il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky ha annunciato che Mosca potrebbe negoziare patti di non aggressione con gli Stati membri della NATO, offrendo ulteriori garanzie di sicurezza. La proposta è stata discussa nel contesto dei negoziati di pace a Abu Dhabi.

Il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky ha annunciato il 11 novembre 2025 che Mosca potrebbe stipulare patti di non aggressione con gli Stati membri della NATO, come elemento della nuova architettura di sicurezza europea che si discute in occasione del processo di pace in Ucraina.

Dettagli della proposta di sicurezza europea

Nel corso di due giorni di negoziati a Abu Dhabi, Medinsky ha affermato che la prospettiva di un nuovo quadro di sicurezza per l'Europa è stata il tema centrale. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, ha indicato che le discussioni includono possibili accordi di sicurezza individuale con i single Stati della NATO.

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Alexey Drobinin, alto funzionario del Ministero degli Esteri russo, ha illustrato in una conferenza di sicurezza a Mosca una serie di proposte articolate. Il primo punto riguarda un'alleanza difensiva collettiva o accordi bilaterali di assistenza reciproca, similarmente a quelli che la Russia ha con Bielorussia e Corea del Nord.

Il secondo punto propone accordi politici in cui gli Stati si impegneranno a non assistere gli avversari l'uno dell'altro in caso di aggressione, modellando un patto analogo a quello che Mosca ha con l'Iran.

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Infine, Drobinin ha menzionato la possibilità di pacti bilaterali di non aggressione reciproca, che svolgerebbero un ruolo di tutela reciproca senza alcun compromesso amichevole all'interno di un'eventuale alleanza collettiva.

Reazioni europee e americane alla proposta

Alcuni politici europei si sono opposti a qualsiasi discussione sull'architettura di sicurezza complessiva dell'Europa, sostenendo che prima occorra concordare progressi sulla questione ucraina, compreso un cessate il fuoco. Tuttavia, funzionari statunitensi hanno dichiarato di essere aperti a esplorare tale linea di discussione.

Impatto previsto e prossimi passi

La proposta di Mosca promette di rafforzare la sicurezza individuale di alcuni Stati membri della NATO con garanzie russe, potenzialmente mitigando le tensioni in alcune regioni chiave. Saranno necessari ulteriori negoziati a livelli diplomatici sia a Mosca che a Ankara, per definire i termini precisi e le modalità operative. Il prossimo step previsto è la revisione delle misure di sicurezza nei negoziati di pace a Istanbul, dove si svolgerà il terzo round di collaudi.