La Russia ha lanciato un ultimatum all'Armenia, minacciando di interrompere le forniture di energia e diamanti a prezzi agevolati qualora Erevan continui il percorso verso l'Unione europea, in vista delle elezioni parlamentari del 7 giugno 2026.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha confermato l'emissione di un formale avvertimento da parte di Mosca nei confronti di Yerevan, avvertendo che la fornitura russa di petrolio, gas naturale e diamanti grezzi a prezzi agevolati sarà sospesa o interrotta qualora l' Armenia prosegua nella sua iniziativa di avvicinarsi all'Unione europea.

Lo scandalo diplomatico si è sviluppato in una cornice molto delicata, poiché le dichiarazioni sono arrivate in prossimità delle elezioni parlamentari armene, programmate per il 7 giugno 2026, in cui il partito del Primo Ministro Nikol Pashinyan, Civil Contract, appare con un vantaggio netto rispetto alle forze politiche filorusse. L'allarme russo è stato trasmesso tramite una lettera ufficiale inviata dall'onorevole ministro dell'Energia Sergei Tsivilev al Ministero dell'Amministrazione Territoriale e delle Infrastrutture dell'Armenia, secondo il quotidiano Kommersant.

Nella comunicazione, Moscù ha precisato che la prosecuzione del processo di adesione europea sarebbe in contraddizione con il trattato quadro di cooperazione che regola lo scambio di energia e risorse minerarie tra i due Paesi, un accordo che fino a poco tempo fa ha consentito all'Armenia di importare il 82% del proprio gas da fonti russe a costi notevolmente ridotti e di ricevere diamanti grezzi senza dazi all'esportazione. In risposta, il Primo Ministro Pashinyan ha ribadito in un comizio elettorale che l'Armenia non intende abbandonare l'Eurasian Economic Union (EAEU), ma intende perseguire una politica di duplice allineamento, sostenendo che l'appartenenza all'EAEU non è incompatibile con gli sforzi di riforma volti a soddisfare gli standard europei.

"Per il momento, l'Armenia può essere membro dell'EAEU e contemporaneamente avviare le riforme necessarie per aderire all'UE. Quando arriverà il momento di decidere, prenderemo la decisione giusta," ha dichiarato Pashinyan, citato da fonti di informazione locali.

Il discorso del premier è stato inserito in un contesto di crescenti tensioni con la Russia, alimentate dal recupero da parte di Baku del territorio di Nagorno-Karabakh nel settembre 2023, che ha determinato una massiccia migrazione di armeni e una percepita fallita protezione da parte dei contingenti di pace russi. Da allora, l'Armenia ha avviato una serie di iniziative per rafforzare i legami con Washington e Bruxelles, culminate nella visita del Segretario di Stato americano Marco Rubio a Yerevan e nella firma di un accordo di partenariato strategico, nonché nell'adozione lo scorso anno di una legge che ha dato avvio alla procedura d'adesione all'UE.

Tra le dichiarazioni più curiosamente colorite, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso, tramite un post sui social, il suo "completo e totale" sostegno a Pashinyan nelle elezioni imminenti, descrivendolo come "un grande amico e leader" e lanciando l'ilarante slogan "Make Armenia Great Again". Mosca, tuttavia, ha reiterato la sua posizione sostenendo che l'avvicinamento dell'Armenia all'UE costituisce un ingresso nell'"orbita anti‑russa" dell'Unione e che Yerevan avrebbe fornito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una piattaforma per commenti ostili alla Russia.

La disputa sul futuro dell'approvvigionamento energetico è quindi non solo una questione commerciale, ma un punto focale di una più ampia competizione geopolitica che vede contrapposti gli interessi di Mosca, dell'Occidente e delle aspirazioni indipendenti di una piccola nazione del Caucaso del Sud che sta cercando di ricostruire la propria sovranità e stabilità dopo anni di conflitto





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armenia Russia Unione Europea Energia Elezioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

U.S. Secretary of State Marco Rubio and Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan sign strategic partnership agreement in YerevanU.S. Secretary of State Marco Rubio and Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan signed a strategic partnership agreement in Yerevan, Armenia, on May 26, 2026. They also signed a framework agreement on critical minerals and another on cooperation on a proposed 43-km (27-mile) transit corridor that would run across southern Armenia and give Azerbaijan a direct route to its exclave of Nakhchevan and in turn to Turkey, Baku’s closest ally. The meeting, held at Yerevan’s Zvartnots International Airport during a brief stopover by Rubio, comes days before a June 7 election pitting Prime Minister Nikol Pashinyan’s Civil Contract party, which is pursuing closer ties with the West, against an array of opposition parties, many of which are pro-Russian.

Read more »

Russia-Ucraina: Commissione europea respinge la Russia e si prepara a nuove minacceLa Commissione europea ha respinto la Russia dopo che la capitale ucraina Kiev è stata colpita da uno degli attacchi più violenti dall'inizio della guerra. Mosca ha annunciato altri raid "sistemici" nel prossimo futuro e ha accusato l'Occidente di essere il principale provocatore. La risposta della Russia è arrivata per bocca del viceministro degli Esteri, Serghei Ryabkov, che ha accusato le Forze note in Europa di essere ossessionate dall'idea di infliggerci una sconfitta strategica e di svolgere il ruolo di principale provocatore. La minaccia russa è estesa, con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, che ha consigliato al segretario di Stato Marco Rubio di evacuare il proprio staff. Washington continua a offrirsi come mediatore, ma gli Stati Uniti e l'Europa si trovano a guardare la situazione con preoccupazione.

Read more »

Russia avverte l'Armenia: possibili tagli alle forniture energetiche se prosegue l'integrazione con l'UELa Russia ha minacciato di sospendere o terminare le forniture di petrolio, gas e diamanti grezzi a basso costo all'Armenia se Yerevan continua il processo di adesione all'Unione Europea. L'avvertimento arriva in vista delle elezioni parlamentari armene, con il premier Pashinyan favorito dai sondaggi nonostante la crescente tensione con Mosca.

Read more »

Russia avverte l'Armenia: se prosegue verso l'UE, fine ai rifornimenti energetic agevolatiMosca minaccia di sospendere o terminare l'accordo di cooperazione sulle forniture di gas, petrolio e diamanti grezzi se Yerevan non abbandona il percorso di adesione all'Unione europea, in un contesto di tensioni crescenti e avvicinamento dell'Armenia all'Occidente.

Read more »