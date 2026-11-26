Il Cremlino blocca l'aspirazione dell'Ue alla mediazione. Peskov: non detta lei le condizioni. Ecco come Mosca vede il futuro delle trattative di pace in Ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha respinto con fermezza la possibilità che l' Unione Europea possa fungere da mediatore neutrale nel conflitto ucraino. Questa posizione ufficiale è stata espressa in risposta alle recenti dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che aveva avanzato la presenza dell'Ue nel prossimo ciclo di trattative. Peskov ha chiarito che la Russia non accetta condizioni imposte dall'esterno e ritiene che solo i propri interessi nazionali debbano guidare le decisioni strategiche.

Il rifiuto del Cremlino alla mediazione europea

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato esplicitamente che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non ha l'autorità per dettare le condizioni del negoziato di pace. La presa di posizione è arrivata subito dopo che von der Leyen aveva affermato che l'Unione Europea parteciperà attivamente al prossimo round di trattative, chiedendo alla Russia di sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Peskov ha sottolineato che Mosca non deve nulla a Bruxelles e che la sovranità nazionale rimane la priorità assoluta.

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Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Interfax durante un'intervista alla televisione di Stato russa, Peskov ha ribadito che la Russia deve garantire i propri interessi nazionali in qualsiasi scenario diplomatico. Questa dichiarazione rafforza la linea dura di Mosca, che considera qualsiasi tentativo di mediazione occidentale come un'ingerenza inaccettabile nelle questioni relative alla sicurezza nazionale e ai confini territoriali stabiliti.

Le reazioni e il contesto diplomatico attuale

Ursula von der Leyen, nella sua dichiarazione precedente, aveva posto l'accento sulla necessità di fermare le devastazioni contro le reti energetiche, definendo questo punto come una condizione preliminare per qualsiasi progresso verso la pace. La sua visione include la presenza europea come garante di qualsiasi futuro accordo, un'idea che il Cremlino ha categoricamente rifiutato. Per Mosca, l'UE non è un attore neutrale ma una parte in causa che sostiene attivamente Kiev con aiuti militari e economici.

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Il portavoce Peskov ha aggiunto che la Russia ha una propria visione chiara dei requisiti necessari per una risoluzione duratura del conflitto, che non passa attraverso la supervisione o la pressione esercitata dai leader europei. Questa divergenza di vedute crea un blocco significativo nella diplomazia internazionale, poiché le due parti non concordano né sulle condizioni di partenza né sui soggetti autorizzati a facilitare il dialogo diretto tra le fazioni in guerra.

Impatto sui prossimi passi diplomatici

La posizione rigida espressa da Dmitry Peskov complica notevolmente le prospettive di un negoziato multilaterale che coinvolga attivamente i principali paesi dell'Europa occidentale. L'Unione Europea aveva sperato di utilizzare il suo peso politico ed economico per influenzare la dinamica del conflitto, ma il veto russo sembra aver messo in pausa questo piano. Senza la collaborazione di Mosca, il ruolo dell'UE si limiterà probabilmente al sostegno politico e umanitario, senza capacità effettiva di mediare direttamente le clausole di un eventuale armistizio.

I prossimi round di negoziazione, pertanto, rischiano di essere caratterizzati da un'ulteriore polarizzazione delle posizioni. Mentre Washington e Bruxelles insistono su condizioni legate alla sicurezza e al rispetto del diritto internazionale, Mosca mantiene un silenzio strategico su compromessi territoriali o politici che non rispondano esclusivamente alle sue strategie difensive. L'assenza di un mediatore riconosciuto da entrambe le parti rende il percorso verso una cessazione delle ostilità attualmente privo di una rotta diplomatica condivisa.