Mosca impone a Kiev e all'Occidente condizioni di pace basate su sfere d'influenza e blocco espansione NATO, violando principi storici di sovranità europea.

La Federazione Russa ha reso pubblico un chiaro obiettivo strategico che va oltre il semplice controllo militare del territorio del Donbass. Mosca mira a ridefinire radicalmente l'assetto geopolitico europeo, imponendo un nuovo ordine basato sulla logica della forza e sul riconoscimento delle sfere di influenza nazionali. Questa posizione segna una netta rottura con gli accordi internazionali vigenti, che garantiscono la sovranità statale e il diritto all'autodeterminazione.

Vincoli giuridici Europa sovranità Stati

Il quadro normativo attuale, che regola la sicurezza continentale, non nasce dal nulla ma si fonda su trattati multilaterali stipulati decenni fa. Il punto di partenza risale al 1975 con l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa sottoscritto a Helsinki. In quella sede, trenta cinque Paesi, inclusi gli Stati Uniti, il Canada e l'allora Unione Sovietica, concordarono principi cardine come l'inviolabilità delle frontiere e la risoluzione pacifica delle controversie.

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Questi principi furono successivamente rafforzati dalla Carta di Parigi del 1990 e dal Memorandum di Budapest del 1994. In quest'ultimo accordo, l'Ucraina si impegnò a cedere le testate atomiche sovietiche presenti sul suo territorio in cambio di garanzie di indipendenza e integrità territoriale da parte di Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Tale documento vincolava esplicitamente Mosca a rinunciare all'uso della forza contro Kiev.

Storica espansione Nato consultazione Russia

La NATO ha sempre operato nel rispetto della libertà di scelta degli Stati, rifiutando formalmente la creazione di sfere di influenza. Durante l'espansione a Est, Washington non aveva il potere di veto ma ha comunque mantenuto canali di dialogo con il Cremlino. Il Consiglio permanente congiunto creato nel 1997 ha permesso a Mosca di partecipare a consultazioni paritarie sulle questioni di sicurezza comune senza avere diritto di veto sulle adesioni.

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Anche il presidente Vladimir Putin e l'allora presidente statunitense Bill Clinton esplorarono nel 2000 possibili scenari di adesione russa alla NATO. Il Consiglio NATO-Russia istituito nel 2002 ha ulteriormente consolidato questo meccanismo di cooperazione. Al vertice Osce del 2010 ad Astana, la Russia stessa ha ribadito il principio di sicurezza indivisibile, riconoscendo che la sicurezza di un Paese non può essere aumentata a detrimento di altri.

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Negli ultimi negoziati, il presidente Vladimir Putin ha incontrato a Mosca i rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner il 12 novembre. Durante questo incontro, Putin ha espresso il desiderio di una pace eterna per l'Ucraina, specificando successivamente che tale pace deve essere sostenuta da una nuova architettura di sicurezza indivisibile. L'obiettivo dichiarato è modificare l'assetto esistente a vantaggio esclusivo della Russia.

Il Cremlino ha riproposto ufficialmente la controversa proposta avanzata nel dicembre 2021. Questa richiesta prevede il blocco di ogni ulteriore allargamento della NATO verso est e lo smantellamento delle infrastrutture militari dell'Alleanza nei paesi dell'Europa centrorientale. Mosca intende ridurre drasticamente il ruolo di organizzazioni come la NATO e l'Unione Europea nel continente, cercando di tornare a uno status quo degli anni Novanta basato sulla gerarchia del potere.