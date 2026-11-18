Il capo della Mossad Roman Gofman ha sollecitato attacchi congiunti a Washington. L'Iran nega il collasso e Netanyahu cerca di consolidare il potere politico.

Il capo dell'agenzia di intelligence israeliana, Roman Gofman, ha esercitato pressioni intense durante i suoi incontri a Washington con i funzionari dell'amministrazione Trump per ottenere l'approvazione a lanci di attacchi militari congiunti contro l' Iran. Secondo quanto riferito da due fonti ben informate sulla visita, Gofman ha presentato ai suoi interlocutori americani una valutazione dettagliata delle informazioni israeliane relative al programma nucleare di Teheran e alle minacce strategiche percepite. Le riunioni si sono svolte nel contesto di una crescente tensione regionale, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva precedentemente annunciato la decisione di rimandare eventuali Operations in risposta alle mediazioni del Qatar.

Strategia Mossad e posizioni americane

La visita di Gofman ha incluso incontri con figure chiave del governo statunitense, tra cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, per discutere la strategia da adottare nei confronti della Repubblica Islamica. Parallelamente, il capo della Mossad si è recato a Miami per incontrarsi con Steve Witkoff, l'envoy speciale designato da Donald Trump, che coordina la diplomazia americana su Iran e Ucraina. Le fonti hanno confermato che Gofman ha fornito aggiornamenti specifici sull'intelligence israeliana riguardo al programma nucleare iraniano, tema centrale nelle ongoing negotiations diplomatiche che cercano di evitare un ritorno a un conflitto su larga scala.

Also read Minorenni aggressione Iacopini: Tribunale dispone comunità, respinta richiesta custodia

Premure diplomatiche e timori regionali

Nonostante le sollecitazioni israeliane, diverse voci all'interno della diplomazia internazionale hanno cercato di frenare l'escalation. Un terzo individuo coinvolto negli sforzi diplomatici tra gli Stati Uniti e l'Iran ha dichiarato che i leader del Golfo Persico hanno parlato direttamente con Donald Trump, chiedendogli di non procedere con attacchi militari. I governi arabi temono infatti che Teheran reagirebbe fulmineamente ai bombardamenti colpendo gli stati alleati degli Stati Uniti nella regione del Golfo. Queste pressioni arrivano dopo le dichiarazioni del nove novembre, quando Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi a seguito di un incontro con il primo ministro del Qatar.

Contesto politico di Netanyahu

L'iniziativa di Gofman si inserisce in un momento cruciale per la stabilità politica di Israele, dove il primo ministro Benjamin Netanyahu sta affrontando un rischio significativo di perdere il potere. Dopo le elezioni conclusive dello scorso mese che non hanno portato a una vittoria schiacciante, Netanyahu opera in qualità di primo ministro ad interim. I suoi rivali politici lo accusano apertamente di cercare di intensificare il conflitto per migliorare la sua posizione politica indebolita, accusa che il suo ufficio smentisce. Oltre a Gofman, anche l'ex ministro Ron Dermer, stretto collaboratore di Netanyahu, ha partecipato a Washington peradvocare un attacco congiunto, sostenendo che l'opportunità di lanciare un'azione militare si sta restringendo.

Advertisement

Impatto economico e militare attuale

La situazione sul campo rimane estremamente volatile e fragile. Un cessate il fuoco fragile si è mantenuto formalmente dal mese di aprile, sebbene Iran e Stati Uniti abbiano scambiato ripetutamente il fuoco, inclusi i recenti bombardamenti statunitensi contro un'isola iraniana e i contrattacchi iraniani contro Kuwait e Bahrein. L'esercito israeliano valuta che l'Iran non rappresenti attualmente una minaccia imminente per la sicurezza nazionale, sostenendo che non vi sia la necessità immediata di un'azione militare diretta. Questa posizione contrasta con le richieste di una risposta più decisa da parte di alcuni attori politici e dell'intelligence.

Valutazione delle risorse e prossime mosse

Da parte americana, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che Donald Trump ritiene che la campagna di pressione economica sia così devastante per l'Iran da rendere non necessarie operazioni combattive di grande portata. Nonostante ciò, il presidente ha dichiarato di mantenere tutte le opzioni aperte per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Gli analisti e i funzionari europei sottolineano che, sebbene l'economia iraniana sia sotto forte stress, non vi sono indicazioni che il governo sia prossimo al collasso. La decisione finale di Trump appare ancora incerta, oscillando tra minacce di escalation e tentativi di de-escalation, in un conflitto che sta diventando sempre più impopolare a livello politico negli Stati Uniti.