La mostra celebra i 50 anni del Corriere della Sera a Milano fino al 14 gennaio 2027. Scopri autori, eventi e la storia del giornale dal 1976.

La mostra che celebra i primi cinquant'anni del Corriere della Sera sta per aprire le sue porte a Milano, segnando la tappa conclusiva di un lungo anno di festeggiamenti dedicato al quotidiano che ha riscritto il canone dell'informazione italiana. L'evento sarà ospitato presso la struttura situata in via Turati 34, dove la struttura sarà pronta ad accogliere per altri due mesi la comunità di lettrici e di lettori con un percorso espositivo dedicato alla storia del giornale. L'inaugurazione ufficiale è programmata per domani, con una cerimonia dedicata alle istituzioni e alle personalità del mondo culturale, accolte dal direttore Stefano Cappellini.

Dettagli Espositivi e Orari di Apertura

Dal 24 del mese in corso, la mostra sarà ufficialmente aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 fino alle 19:00. L'allestimento si estenderà fino al 14 gennaio 2027, garantendo così un ampio arco temporale per consentire a un numero elevato di visitatori di partecipare. Il successo del format era già stato confermato dalla precedente tappa romana, dove oltre ventimila persone hanno frequentato l'esposizione. Il percorso museale si articola attraverso pannelli di grandi dimensioni, alti 4,5 metri, che custodiscono i testi delle grandi firme storiche e contemporanee del giornale.

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La Storia del Giornale Dal 1976 a Oggi

I pannelli espositivi ripercorrono cinquant'anni di cambiamenti, descrivendo un percorso sempre coraggioso e avanti, che spazia dalle edizioni locali e dai supplementi agli eventi dal vivo, fino alla profonda rivoluzione digitale che continua ancora oggi. Al centro della stanza, abbracciato da mezzo secolo di storia, viene messo in evidenza il cuore pulsante dell'esperienza: il mondo visto dal quotidiano. Per comprendere il particolare punto di vista editoriale sono state pensate diverse sezioni tematiche, tra cui politica, mondo, economia, cronaca, spettacoli, sport e cultura.

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Omaggio a Corrado Augias e Grandi Firme

Una sezione speciale è dedicata a Corrado Augias, scomparso il 19 novembre scorso a 91 anni. In questo spazio è possibile riascoltare e rivedere una lunga videointervista al grande giornalista e divulgatore, nella quale racconta la sua storia d'amore con il quotidiano. È inoltre possibile leggere il suo primo articolo, pubblicato sul numero del debutto, quello messo in edicola il 14 gennaio 1976. I monitor digitali che permettono di riascoltare le voci delle firme storiche e proiettano filmati d'archivio dialogano armoniosamente con i cimeli originali esposti, che vanno dalla macchina da scrivere ai numeri zero corretti a penna.

Programma Eventi e Coinvolgimento Scolastico

Oltre alla visita espositiva, tornano i talk organizzati nel weekend. Il sabato ci saranno tre appuntamenti distinti: uno al mattino e due al pomeriggio. Si comincia il 28 novembre alle 11:30, con la partecipazione di Ezio Mauro, Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Antonio Scurati, Massimo Recalcati, Chiara Valerio, Viola Ardone e tanti altri ospiti di spicco. L'atmosfera sarà animata anche dagli studenti delle scuole, che, come è accaduto a Roma dove hanno partecipato 1300 ragazzi di 70 istituti, accompagneranno i visitatori al mattino nelle visite guidate.