Scopri la mostra fino al 14 novembre a Maastricht con Formafantasma, Patricia Urquiola e Jean-Michel Frank. Un viaggio tra tradizione e sperimentazione.

L'arte del design e l'estetica avanzata dominano l'agenda degli eventi culturali che conducono al TEFAF Maastricht 2026, un appuntamento di rilevanza mondiale per il settore. La manifestazione pone al centro un percorso espositivo che esplorerà l'intersezione tra la tradizione artigianale e le più audaci sperimentazioni contemporanee. Ogni oggetto presentato è stato selezionato per definire nuovi standard qualitativi e narrativi nel panorama del lusso e dell'arte applicata.

Il Modernismo Francioso e la Memoria Progettuale

La riedizione delle opere firmate da Jean-Michel Frank offre una lettura contemporanea del modernismo francese. Questa collezione si distingue per la ricerca di forme essenziali che preservano intatta la memoria progettuale storica. L'esposizione rimane aperta fino al 14 novembre, permettendo ai visitatori di analizzare come questi principi possano essere adattati alle esigenze del design odierno senza perdere la loro identità.

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L'Artigianato Incontra la Tecnologia Digitale

Formafantasma presenta una nuova scrivania realizzata con ciliegio e alluminio. Questo oggetto nasce dalla presentazione ufficiale effettuata a TEFAF Maastricht 2026 e rappresenta un dialogo diretto tra l'artigianato tradizionale e le tecnologie più avanzate. Il risultato è un mobile che combina la nobiltà del legno con la precisione industriale dell'alluminio.

Patricia Urquiola e le Superfici Dinamiche

Patricia Urquiola firma la collezione che include il piccolo comodino denominato Mosso. Il suo design porta il dinamismo delle formelle tridimensionali all'interno degli spazi abitativi contemporanei. La superficie dell'oggetto riflette la materia vibrante, creando giochi di luce cangianti che trasformano ogni angolazione in un'esperienza visiva unica e inedita.

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La Scultura di Valeria Vaccaro e il Marmo Trasformato

Valeria Vaccaro con la sua opera Ossimoro trasforma il marmo di Carrara in tronchi d'albero dipinti. L'artista combina questa scultura con un piano in vetro color bronzo che crea un forte contrasto materico. L'opera rappresenta una sfida concettuale alla natura del materiale, dimostrando come le superfici tradizionali possano essere reinterpretate attraverso una sensibilità estetica contemporanea.

Rei Filomuro e la Curatela degli Oggetti

Rei Filomuro illustra la finitura rovere cipria nella sua collezione di porte tagliafuoco. Questi elementi uniscono complanarità e sicurezza a una cura estetica superiore. Il percorso espositivo completa l'esperienza con la cura di un oggetto unico, come il contenitore in ceramica lavorata a mano e la candela profumata dalle note calde di vaniglia e tabacco.