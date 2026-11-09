Mostra Fondazione Prada: convergenza culturale antica da Roma a Cina

La mostra alla Fondazione Prada esplora 1600 anni di scambi tra Eurasia e Mediterraneo attraverso 150 reperti, sfatando miti isolazionisti con la globalità culturale.

L'esposizione appena inaugurata alla Fondazione Prada propone un'indagine profonda sulle connessioni storiche che hanno unito l'Eurasia, presentando 150 oggetti provenienti da collezioni private e musei italiani e internazionali. Curata da Salvatore Settis, Anna Anguissola e Chiara Ballestrazzi, la mostra si basa sul principio di convergenza, portando in un unico spazio manufatti di epoca antica che narrano di scambi commerciali, politici e religiosi durati oltre 1600 anni.

Reperti e convergenza culturale antiche

Il percorso espositivo guida i visitatori attraverso una selezione accurata che include statue, rilievi, iscrizioni, calchi in gesso, scacchi, monete, tessuti, astrolabi, gioielli, corni potori, brocche e coppe. L'attenzione è rivolta a oggetti di uso quotidiano o cerimoniale che testimoniano la complessa rete di relazioni tra culture diverse, andando ben oltre la narrazione tradizionale delle vie della seta e delle spezie. L'esposizione invita a osservare con calma e attenzione, evitando lo sguardo superficiale per comprendere la profondità di ogni manufatto.

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Un esempio significativo della diversità dei reperti è una figurina femminile scolpita nel I secolo d.C. in India, rinvenuta a Pompei prima dell'eruzione del 79 d.C. Questo oggetto dimostra come l'India fosse già connessa al Mediterraneo secoli fa. Altri reperti degni di nota includono un cammeo del III secolo d.C. raffigurante il sovrano persiano Shapur I mentre sconfigge l'imperatore romano Valeriano, e una raccolta di manufatti di lusso trovati vicino a Teheran.

Design e spazio espositivo di Rem Koolhaas

Il progetto espositivo, concepito da Rem Koolhaas con Giulio Margheri e il team dello studio AMO/OMA, trasforma l'idea generale in storie individuali presentate attraverso display personalizzati. I visitanti incontrano espositori realizzati in metallo e fibra di fibra di vetro, posizionati nello spazio aperto del Podium, il volume espositivo principale della sede milanese. Questi elementi strutturali riflettono visivamente le reti di scambio che collegano i manufatti, creando un'esperienza immersiva e dinamica.

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Lo scenario creato mette in evidenza come il mondo antico fosse una trama di scambi su scala intercontinentale, dove l'eredità delle diverse civiltà rimaneva un elemento vitale. Questa visione storica offre una prospettiva attuale, dimostrando che la storia non è isolata ma parte di un continuum che influenza il presente e il futuro. La cura dell'allestimento sottolinea l'importanza di contestualizzare ogni oggetto all'interno di una rete più ampia di influenze culturali.

Globalità versus globalizzazione nel dibattito moderno

L'esposizione risuona con forza nel dibattito culturale contemporaneo, affrontando temi scottanti come la globalità e l'ibridazione nel discorso politico attuale. I pannelli informativi forniscono una base solida per mettere in discussione la retorica identitaria fuorviante e le dinamiche protezionistiche che caratterizzano il periodo storico attuale. La mostra propone una riflessione critica su come le culture interagiscono e si influenzano reciprocamente nel tempo.

Un pannello all'ingresso chiarisce la distinzione fondamentale tra globalità e globalizzazione: la globalità non uniforma la cultura, ma produce differenze da cui emergono elementi nuovi. Al contrario, la globalizzazione tende a standardizzare, riducendo le comunità a un unico modello. La mostra suggerisce che comprendere la globalità è essenziale per sconfiggere la tendenza alla standardizzazione imposta dall'alto.

Attraverso i reperti dell'Impero romano, della Cina, dell'India e dell'Asia occidentale, l'esposizione dimostra come il passato offra strumenti preziosi per interpretare il presente. La Fondazione Prada, con questa iniziativa, continua a promuovere un dialogo culturale che supera i confini nazionali, evidenziando la natura interconnessa delle civiltà umane e la necessità di approcci inclusivi alla storia e alla società contemporanea.