Mostra Freddie Mercury Londra: Splendid Things e il Magic Tour

A Londra, fino al 17 gennaio 2027, la mostra Splendid Things espone otto look iconici di Freddie Mercury. Scopri i dettagli della collezione segreta del re del rock.

La Queen's Gallery di South Kensington ospita una celebrazione senza precedenti dedicata a Freddie Mercury, con l'inaugurazione della mostra " Splendid Things". L'esposizione è aperta al pubblico fino al 17 gennaio 2027, offrendo ai visitatori un accesso esclusivo alla storia del frontman dei Queen attraverso i suoi costumi più emblematici.

Collezione Segreta e Stile Iconico

Nato Farrokh Bulsara a Zanzibar nel 1946, l'artista ha trasformato la sua identità in un simbolo globale. La mostra presenta otto look selezionati che raccontano l'evoluzione stilistica di Freddie Mercury, dalle prime apparizioni fino agli ultimi anni di carriera. Tra i capi esposti spiccano kimono, tutine, ali e il celebre mantello rosso da re.

Also read Patto su reattori di nuova generazione, robotica e investimenti: Urso in missione a Londra

L'allestimento è curato con luci e scenografie firmate da Tom Piper, integrando gli abiti nelle collezioni permanenti del museo. I visitatori possono rivivere questi momenti storici attraversando corridoi e sale spettacolari dove le opere d'arte dialogano con i vestiti che hanno fatto la storia del rock and roll.

Dal 1973 al 1986: Il Viaggio nei Costumi

Il percorso cronologico inizia con il completo in bianco e nero indossato durante gli esordi dei Queen nel 1973. Questo capo rappresenta l'inizio di una carriera che ha visto Freddie Mercury diventare un maestro dell'immagine pubblica. Il viaggio continua fino ad arrivare alla corona utilizzata durante il "Magic Tour" del 1986.

Advertisement

Prima di affermarsi come star, Freddie vendeva disegni e abiti vintage a Kensington Market, dimostrando un occhio attento per la moda fin dagli inizi. Inoltre, disegnò personalmente lo stemma dei Queen, includendo i segni zodiacali dei quattro musicisti del gruppo. Sul palco, trasformava ogni performance in un gioco di metamorfosi visiva.

Wendy de Smet e Mary Austin: Le Fonti degli Abiti

Uno dei pezzi forti della mostra è la "Mercury Wing", una tuta bianca con ali plissettate ai polsi e sulle maniche. Questo abito fu disegnato da Wendy de Smet e indossato durante il tour omonimo, diventando uno dei simboli più riconoscibili dello stile del cantante. Sette degli otto look provengono direttamente da Mary Austin.

Mary Austin, prima fidanzata e poi amica di una vita di Freddie Mercury, ereditò la casa e i beni personali dell'artista. È proprio da questa collezione privata che nasce il titolo "Splendid Things", scelto per riflettere la grandezza artistica e personale del musicista. La cura con cui questi capi sono stati preservati testimonia il legame profondo tra i due.

Queen Budapest e Lancio Multiformato

La mostra celebra anche il ritorno del "Magic Tour" attraverso il film "Queen Budapest". Il documentario ripercorre il concerto del 27 luglio 1986 al Népstadion, primo grande show rock di una band occidentale oltre la Cortina di ferro. Si tratta dell'ultima esibizione dei Queen con Freddie Mercury ripresa su pellicola.

Advertisement

Il film, restaurato in qualità 4K, uscirà in multiformato il 6 novembre. L'edizione sarà disponibile su disco grazie a Legacy Recordings - Sony Music e Hollywood Records, oltre che in versione digitale, Blu-ray e DVD. Questa pubblicazione completa l'esperienza offerta dalla mostra, permettendo ai fan di rivedere lo storico evento dal vivo.