Il museo dei quaderni scolastici espone temi di bambini di 11 paesi. Analisi di come la propaganda influenzasse la scrittura infantile tra 1916 e il Novecento.

Il museo dedicato ai quaderni scolastici, gestito dall'associazione Quaderni Aperti, presenta una mostra che esplora le origini dello spirito bellico attraverso le parole di bambini di undici Paesi. L'iniziativa offre uno sguardo unico su come la propaganda e i conflitti storici abbiano segnato l'immaginario collettivo delle nuove generazioni, rivelando sia le suggestioni imposte dai regimi totalitari sia la resistenza della spontaneità infantile. Questa esposizione trasforma documenti privati in fonti pubbliche di interesse storico, permettendo di analizzare l'educazione e il linguaggio nel corso dei decenni.

Meccanismo della Propaganda nei Temi Scolastici

I temi scritti dagli alunni rivelano come l'addestramento ideologico iniziasse già in tenera età, utilizzando la scuola come strumento di costruzione del consenso. Un esempio emblematico risale all'autunno del 1916, quando una professoressa francese assegnò un esercizio agli studenti invitandoli a immaginare l'incontro con un soldato ferito. Lo studente descisse un sergente zoppicante, pieno di slancio, che prometteva di tornare al fronte per annientare un popolo barbaro responsabile di tutti gli orrori subiti.

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Questa narrazione dimostra come i bambini interiorizzassero discorsi di odio e sacrificio nazionale, arrivando a concludere che avrebbero dovuto versare l'ultima goccia di sangue per il trionfo degli eserciti francesi. Tale approccio educativo non era isolato, ma rifletteva una strategia sistematica per preparare le giovani menti alla guerra, trasformando la paura e il dolore in motivazioni combattive. Le testimonianze raccolte mostrano quanto fosse pervasiva questa influenza nei programmi scolastici dell'epoca.

Posizioni dei Curatori e Ricerca della Voce Autentica

Thomas Poioli, direttore e curatore del museo, si interroga sulla possibilità di trovare la voce autentica dei bambini in contesti di forte propaganda tipica dei regimi totalitari. La risposta positiva arriva da Giovanna Zovoli, fondatrice dell'editrice Topipittori, che sottolinea come il pensiero infantile zampilli quando meno ce lo si aspetta. Nonostante l'addestramento ideologico, la genuinità emerge spesso tra le righe dei testi ufficiali.

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Un caso interessante riguarda un ragazzo della Gioventù hitleriana, chiamato a un raduno ufficiale quasi novant'anni fa. Il suo racconto inizia con entusiasmo, descrivendo la folla oceanica e i discorsi ispirati, ma man mano che l'evento si protrae, il fervore si spegne. Il bambino rivela la sua disillusione, notando come altri coetanei, dopo aver ascoltato il Führer, desiderassero arruolarsi, mostrando un contrasto con la sua stessa stanchezza mentale.

Questa discrepanza tra la retorica ufficiale e la realtà vissuta dai bambini è centrale nella missione dell'associazione Quaderni Aperti. La fondatrice ha contribuito alla mostra evidenziando come l'ingenuità e le paure infantili resistano alle suggestioni adulte. Il museo conserva circa tremila quaderni, diari e lettere scritti tra la fine del Settecento e i primi anni Duemila, provenienti dall'Italia e da altri trentacinque Paesi, offrendo una panoramica globale di questi processi educativi.

Impatto Storico e Evoluzione del Linguaggio Infantile

La mostra evidenzia anche cambiamenti significativi nel linguaggio e nella struttura sintattica prodotti nel corso del tempo. Ilaria Mattioni, docente di Storia dell'educazione all'Università di Torino, nota un evidente impoverimento del linguaggio contemporaneo rispetto al passato. I sinonimi sono usati sempre meno e le frasi risultano più corte e semplificate, a differenza dei titoli impegnativi e delle argomentazioni articolate dei bambini di due o tre generazioni fa.

L'idea del museo nasce da un'iniziativa privata di Thomas Poioli, avviata nel 2004 durante una serata dedicata alla festa delle medie a Milano. Poioli scoprì di scrivere meglio a dieci anni che a venti e iniziò a raccogliere materiali, pubblicandoli su un blog. Nel 2014 nacque l'associazione Quaderni Aperti, che nel 2024 ha inaugurato il museo, un progetto che si autofinanzia e che è stato riconosciuto dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia come di interesse storico particolarmente importante.

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Il percorso espositivo è multimediale, alternando quaderni fisici a versioni digitalizzate consultabili su schermi interattivi. Questo approccio permette di preservare documenti fragili e di renderli accessibili a un pubblico più ampio, sottolineando l'importanza della scuola di massa rispetto alle élite del passato. Le fonti storiche diminuiscono, poiché epistolari e lettere scritte stanno diventando rare, rendendo questi quaderni un ponte fondamentale tra le generazioni.

Oltre alla propaganda politica, i temi scolastici rivelano sogni e timori quotidiani, come una bambina italiana che sognava di essere crocerossina in un mondo privo di bambole dai volti neri e di pasticcerie piene di pasticcini e panettoni Motta. Questa narrazione riflette le difficoltà economiche e sociali del periodo, mostrando come le preoccupazioni pratiche si mescolassero alle aspirazioni eroiche. La mostra dimostra che, nonostante le influenze esterne, la voce infantile mantiene una purezza e una lucidità straordinarie, offrendo agli storici e agli educatori una prospettiva unica sulla condizione umana nei momenti di crisi.