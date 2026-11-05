Mostra Ritratti del Fayum all'Ara Pacis: oltre 110 opere a Roma

Una selezione di oltre 110 capolavori del Fayum arriva al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Scopri la storia, le tecniche e i volti dell'Egitto romano in una mostra unica.

La mostra Ritratti del Fayum è stata inaugurata al Museo dell'Ara Pacis di Roma, presentando al pubblico un ciclo di oltre 110 opere d'arte di inestimabile valore storico e culturale. Tra queste, circa cinquanta straordinari ritratti dipinti, provenienti da collezioni museali di rilevanza internazionale, offrono uno sguardo diretto e vivido sulle vite vissute nell'Egitto romano tra il I e il III secolo dopo Cristo. L'esposizione rappresenta un evento di grande rilievo per la capitale italiana, permettendo agli visitatori di osservare da vicino reperti che sfidano la percezione del tempo e la distanza millenaria.

Tecnica Encausto e Conservazione Materiale

Questi capolavori della pittura antica sono realizzati su tavole di legno sottilissime, spesso spesse solo pochi millimetri, utilizzando tecniche pittoriche specifiche come la tempera e l'encausto. L'encausto, una pratica che lega i pigmenti alla cera, permetteva agli artisti di ottenere passaggi cromatici, morbidezze e vibrazioni della superficie pittorica di straordinaria intensità, preservando i volti attraverso i secoli. La tempera offriva invece possibilità espressive differenti, adatte a catturare la fisionomia individuale con grande realismo. I supporti lignei venivano preparati per essere inseriti tra le bende delle mummie, garantendo che l'immagine rimanesse a stretto contatto con il defunto, custodendo la sua identità materiale in un contesto di fragilità.

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Curatela e Contesto Storico Augusteo

La mostra è curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, esperti che hanno il merito di restituire questi dipinti al loro corretto contesto storico e culturale, raccontando uno degli incontri di civiltà più affascinanti del mondo antico. L'allestimento è ospitato presso l'Ara Pacis, monumento emblematico dell'età di Augusto, il principe sotto il quale il destino dell'Egitto si legò definitivamente a quello di Roma. Dopo la conquista augustea dell'Egitto, tradizioni religiose egizie, cultura ellenistica e modelli figurativi romani si intrecciarono in una società profondamente cosmopolita. Il rito della mummificazione continuava a rispondere all'antichissimo desiderio egizio di assicurare al defunto una sopravvivenza nell'aldilà, mentre il ritratto introduceva una nuova attenzione per la riconoscibilità sociale e la rappresentazione di sé.

Opere Celebri e Prestiti Internazionali

Tra le opere esposte spicca un celebre ritratto restaurato in Egitto da restauratori italiani nell'ambito del progetto espositivo, un capolavoro che racchiude tutta la forza espressiva di questa tradizione pittorica. Accanto ad esso, sono esposti prestiti del Museo Egizio del Cairo, molti dei quali mai usciti prima dall'Egitto, insieme a opere del Louvre, preziosi sudari dipinti di Antinoe e ritratti provenienti da altre prestigiose collezioni internazionali. Questa ricchezza di materiali costruisce un racconto eccezionale, permettendo di confrontare diverse sfumature stilistiche e culturali emerse dalla fusione tra la tradizione funeraria egizia e la sensibilità figurativa romana.

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Storie Individuali e Nuove Scoperte Archeologiche

Oltre alla rarità dei prestiti, a colpire sono le storie individuali che emergono dal percorso espositivo. Tra i volti esposti vi è quello di Eirene, il cui nome compare accanto a una preghiera rivolta a Osiride, quasi che i familiari avessero voluto affidare non soltanto la sua anima, ma anche la sua identità alla durata del tempo. Vi è la piccola Giupra, la cui mummia ricorda con commovente immediatezza che dietro ogni volto dipinto esisteva un corpo, una vita e una rete di affetti. Infine, un giovanissimo volto emerso dagli scavi della missione archeologica italiana dell'Università del Salento testimonia quanto ancora l'antichità possa sorprenderci con nuove rivelazioni.

Impatto Culturale e Permanenza dell'Identità

Non abbiamo la sensazione di osservare un reperto archeologico, ma di trovarci di fronte a una persona viva, colpita dalla sua ostinata vitalità. Gli occhi grandi, talvolta malinconici, talvolta fieri; le sopracciglia marcate, i capelli accuratamente pettinati, gli orecchini, le collane, le barbe, perfino certe piccole asimmetrie dei volti definiscono individui riconoscibili, persone che avevano un nome e una storia. È qui che il ritratto compie il suo gesto più radicale: opporre all'inesorabilità della scomparsa la permanenza di un'identità. Osservando queste superfici, si comprende quanto la storia dell'arte sia anche una storia della materia, dei gesti, delle tecniche e delle conoscenze trasmesse attraverso le mani degli artisti antichi, lasciando una testimonianza preziosa di cui così poco è sopravvissuto.