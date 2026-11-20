La Procura di Firenze riapre il caso del Mostro con tecniche genetiche avanzate. Nuove interviste ai parenti delle vittime per isolare il profilo del killer dopo 41 anni.

La Procura di Firenze ha ufficialmente riaperto le indagini sul caso del Mostro di Firenze, colmo di un vuoto investigativo durato 41 anni dall'ultimo delitto commesso. L'obiettivo principale delle PM titolari del fascicolo, Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, è isolare il codice genetico dell'assassino attraverso l'analisi forense moderna. Per raggiungere questo scopo, le autorità hanno contattato i parenti delle vittime affinché possano fornire campioni biologici utili al confronto.

Nuove prospettive investigative e analisi genetiche

Le indagini si concentrano sul cosiddetto "matching", ovvero il confronto sistematico tra la genetica delle vittime, le tracce conservate sui reperti originali e il DNA di sospettati già emersi in passato. Un punto centrale di questo processo è la rianalisi del codice genetico di Pietro Pacciani, figura chiave già al centro delle indagini negli anni Novanta. Questo approccio mira a verificare se nuovi dati possano collegare direttamente l'indagato storico ai crimini o escluderlo definitivamente con certezza scientifica.

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Per支持ere questa operazione, la magistratura ha richiesto ai familiari delle vittime di sottoporsi a test del DNA. Le analisi verranno condotte dal biologo forense Ugo Ricci, esperto rinomato per aver contribuito alla riapertura del caso di Garlasco. Il suo ruolo sarà cruciale nell'esaminare vecchi reperti che potrebbero contenere tracce biologiche impensabili da rilevare con le tecnologie degli anni Ottanta, come sudore, saliva o sangue su abiti e oggetti ritrovati nelle auto delle coppie uccise.

La speranza degli investigatori è quella di ricavare, per esclusione logica e scientifica, il DNA del colpevole effettivo. I carabinieri del nucleo investigativo di Firenze hanno già avviato i contatti con i parenti delle vittime. Come primo passo concreto, la sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso il 14 settembre 1974 a Sagginale insieme alla fidanzata Stefania Pettini, ha già fornito un campione di saliva. Questo delitto, tra l'altro, è uno dei pochi rimasti senza una sentenza definitiva.

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Posizioni contrastanti e scetticismo legale

Non tutti accolgono con ottimismo queste iniziative. L'avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, ha espresso forte scetticismo sull'efficacia dell'operazione. Adriani sottolinea come molti dei parenti potenzialmente coinvolti siano nel frattempo deceduti o difficilmente rintracciabili, rendendo il compito di raccogliere campioni estremamente complesso. La sua critica si focalizza sulla coerenza delle decisioni giudiziarie.

Adriani contesta inoltre la contraddizione emersa riguardo al delitto del 14 settembre 1974. Secondo l'avvocato, un mese fa la famiglia di Stefania Pettini aveva chiesto al procuratore di procedere con il prelievo e l'esame del DNA sui resti della giovane, incaricando consulenti genetisti. La richiesta fu allora rigettata, considerando l'accertamento sostanzialmente inutile in assenza di persone attualmente indagate. Oggi, però, si apprende che proprio quel stesso delitto potrebbe essere oggetto di nuove indagini genetiche promosse dalla stessa procura, una discrepanza che richiede una spiegazione ufficiale.

Diversa è la reazione degli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, che rappresentano Paolo Vanni, nipote di Mario Vanni, il postino condannato per gli ultimi quattro duplici omicidi. Biscotti e Mazzeo annunciano di stare predisponendo una nuova istanza di revisione del processo. La loro strategia si basa sulla presentazione di una nuova prova, costituita dalle dichiarazioni di due testimoni oculari, che dovrebbero portare al crollo della sentenza di condanna emessa contro i cosiddetti "compagni di merende".

Storia del caso e prospettive future

Il caso del Mostro di Firenze risale agli anni Ottanta, quando si verificarono una serie di otto duplici omicidi nelle campagne attorno al capoluogo toscano tra il 1968 e il 1985, per un totale di 16 vittime. Le coppie, giovani e appartate, venivano colpite in auto o in tenda da una Beretta serie 70 calibro 22 Long Rifle, caricata con cartucce Winchester serie H, arma che non è mai stata ritrovata. L'assassino infieriva sui corpi delle donne con un'arma da taglio, asportando parti anatomiche in una procedura ritualistica.

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Le indagini iniziali negli anni Ottanta si concentrarono sulla cosiddetta "pista sarda", ma tutti gli indagati furono scagionati perché alcuni di loro erano in carcere quando il killer continuò a colpire. Negli anni Novanta, l'inchiesta si spostò su Pietro Pacciani, un contadino di Mercatale con precedenti per omicidio e violenze. Pacciani fu condannato all'ergastolo nel 1994, assolto in appello nel 1996 e morì nel 1998 prima di affrontare un nuovo processo ordinato dalla Cassazione.

Sulla base delle confessioni del "pentito" Giancarlo Lotti, vennero processati i presunti complici di Pacciani. La giustizia ha condannato in via definitiva per quattro degli otto duplici omicidi, avvenuti tra il 1982 e il 1985, l'ex postino Mario Vanni all'ergastolo e lo stesso Giancarlo Lotti a 26 anni di reclusione, ridotti dai 30 del primo grado. Nonostante queste condanne, rimangono molti punti oscuri, inclusi i delitti non attribuiti a nessuno e l'arma del crimine mai recuperata.