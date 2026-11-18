La collezione motociclistica di 40 milioni di dollari confiscata a Ryan James Wedding è stata venduta per soli 3 milioni di euro a Città del Messico. Dettagli sull'asta.

Una delle collezioni di motociclette da corsa più prestigiose al mondo, stimata in circa 40 milioni di dollari, è stata venduta all'asta per una frazione minima del suo valore presunto. I veicoli confiscati a Ryan James Wedding, un ex snowboarder olimpico accusato di narcotraffico, sono stati trasferiti di proprietà durante un evento tenuto a Città del Messico tra l'11 e il 12 novembre.

Discrepanza tra stime e incasso finale

Le prime stime elaborate dall'FBI indicavano un valore totale del tesoro su due ruote vicinissimo ai 40 milioni di dollari. Tuttavia, l'incasso complessivo dell'asta si è fermato a circa 68 milioni di pesos, corrispondenti a poco più di 3 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una percentuale irrisoria rispetto alle valutazioni iniziali, lasciando di stucco addetti ai lavori e appassionati del settore.

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L'ente governativo messicano INDEP, incaricato di amministrare e liquidare i beni confiscati alla criminalità organizzata per finanziare progetti di utilità sociale, ha gestito la vendita presso il salone Ambrosía della capitale. Dei sessantadue lotti disponibili, cinquantasette sono stati assegnati, con un singolo collezionista che si è aggiudicato ben trentacinque moto, facendosi praticamente "piazza pulita" della maggior parte del catalogo.

Casey Stoner e Ducati dominano i prezzi

Il pezzo più costoso dell'intera giornata è stata la Ducati Desmosedici GP7, portata in pista da Casey Stoner nel 2007, l'anno del suo primo trionfo iridato con la casa di Borgo Panigale. Il prototipo dell'australiano è stato battuto per 4,5 milioni di pesos, l'equivalente di circa 207.000 euro, stabilendo un primato di prezzo per la sessione.

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Oltre alla GP7, il catalogo includeva altre tre Ducati legate a Casey Stoner, che sono state vendute a cifre comprese tra i 109.500 e i 127.900 dollari ciascuna. Questa vendita ha consolidato la presenza dominante della marca italiana nella collezione confiscata, che riflette vent'anni di storia del Motomondiale e i legami con alcuni dei piloti più titolati della disciplina.

Presenza massiccia di Valentino Rossi

Subito dietro i prezzi di Casey Stoner si sono piazzate tre Ducati guidate da Valentino Rossi, aggiudicate per somme oscillanti tra i 110.800 e i 126.600 dollari l'una. Sebbene si tratti di importi significativi in assoluto, le quotazioni finali sono risultate lontanissime dai valori che pezzi unici di questo calibro raggiungono solitamente nelle aste internazionali specializzate.

L'elenco dei mezzi confiscati comprendeva anche una storica Honda NSR500 di Mick Doohan, venduta per oltre 188.000 euro. La presenza di questa motocicletta testimonia la vastità e la qualità della raccolta, che spaziava attraverso diverse classi e epoche del motociclismo sportivo internazionale, attirando l'attenzione di collezionisti da tutto il mondo.

Altri piloti e impatto sulla normativa

Una folta pattuglia di Ducati rosse appartenute a Loris Capirossi è stata assegnata tra i 116.700 e i 131.900 dollari l'una, mentre tre moto di Andrea Dovizioso hanno trovato acquirenti tra i 110.800 e i 134.500 dollari. Due esemplari di Jorge Lorenzo sono stati battuti a circa 117.400 e 121.400 dollari, completando il quadro delle vendite dei piloti top della stagione.

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Tra gli altri lotti degne di nota figura la Ducati Desmosedici GP15, aggiudicata per 2,09 milioni di pesos, e la Moto2 utilizzata da un giovanissimo Marc Márquez nella stagione 2012, passata di mano per appena 41.000 euro. Questa operazione ha segnato il cambio di proprietà definitivo per una delle collezioni private più incredibili, trasformando i vecchi trofei di un cartello in risorse destinate alle casse pubbliche messicane.