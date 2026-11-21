Marc Marquez è a un passo dalla storia nella MotoGP, mentre Kimi Raikkonen affronta la penalizzazione a Las Vegas. Analisi dei titoli in gioco.

Il motorsport mondiale si prepara a un weekend di decisivi che potrebbe scrivere la storia, con due eventi paralleli che vedono protagonisti nomi leggendari. Nel deserto del Nevada, Kimi Raikkonen cercherà di consolidare il suo dominio in Formula 1, mentre nel circuito di Portimao Marc Marquez è vicinissimo al suo decimo trionfo mondiale.

La situazione in Formula 1 è relativamente definita per quanto riguarda il titolo costruttori e piloti, ma l'attenzione si sposta sulla prestazione singola di Raikkonen. Il pilota della Mercedes affronta la gara con uno svantaggio tecnico significativo, dovendo partire dalla griglia con una penalizzazione di cinque posizioni. Questa penalizzazione è stata applicata per il montaggio di un nuovo turbocompressore con le specifiche Aduo, aggiornamento necessario ma controverso per la finestra di utilizzo molto stretta.

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Kimi Raikkonen affronta penalizzazione tecnica

Il contesto climatico non aiuta le operazioni della Mercedes. Le basse temperature notturne del deserto del Nevada rappresentano una sfida aggiuntiva per la gestione dei componenti motore, specialmente dopo l'installazione del nuovo turbocompressore. Nonostante questi ostacoli, Raikkonen ha l'obiettivo di mantenere il decimo sigillo della sua stagione vincente, ma non avrà vita facile.

La concorrenza per il podio è estremamente agguerrita. Il quintetto composto da Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc e Norris punta al gradino più alto della classifica finale. In particolare, Antonelli detiene la testa della classifica generale, e i rivali devono conquistare il secondo posto per avvicinarsi al capoluogo della classifica. Ogni movimento sul circuito di Las Vegas potrebbe determinare l'ordine finale del podio.

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Marquez alla porta del record storico

Parallelamente in MotoGP, Marc Marquez è a un soffio dalla conquista del suo decimo titolo mondiale, un traguardo che lo inserirebbe nell'esclusivo club dei piloti in doppia cifra. Attualmente, nella classe regina, solo Agostini e Nieto vantano un numero superiore o uguale di titoli mondiali, e Marquez potrebbe raggiungere Giacomo Agostini a quota otto titoli nella classe massima se vincerà questa stagione.

Le speranze di Mathieu Bezzecchi di intercettare il leader sono ormai ridotte al lumicino. Per compiere l'impossibile, il pilota italiano dovrebbe dominare in tutte le quattro gare rimaste, tra Gran Premi e Sprint, mentre Marquez deve astenersi dal segnare anche un solo punto. Uno scenario statisticamente improbabile che rende la vittoria di Marquez virtualmente certa.

L'Aprilia e l'equilibrio del campionato

La situazione è leggermente più aperta per l'altro portacolori dell'Aprilia, lo spagnolo Martin, ma il suo vantaggio è marginale. Per essere dichiarato Campione del Mondo, Martin ha a disposizione sette combinazioni diverse di risultati. In particolare, basterà che vinca la Sprint in programma oggi alle 16 per raggiungere la matematica certezza del titolo.

Un margine di due punti sul connazionale è sufficiente per garantire la vittoria nel campionato, considerando che la distanza tra il primo e il secondo classificato nella gara breve è di tre punti. Nonostante la situazione apparentemente in panchina, Marquez ha dichiarato la propria intenzione di non correre rischi inutili.

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Estrategia cautelativa per il record

Nonostante la stagione abbia visto Marquez vincere ben dieci volte, il pilota più vincente di tutti i tempi ha annunciato di voler stare fuori da tutte le battaglie aggressive per evitare qualsiasi imprevisto. Questa strategia difensiva è volta a garantire il massimo della sicurezza per la conquista del decimo titolo, un risultato che lo porterebbe a pari merito con il leggendario Agostini nella storia della classe regina.

Anche se Marquez dovesse arrivare dietro al suo acerrimo rivale Jorge Martin, la situazione rimarrebbe favorevole. Basterebbe una manciata di punti nelle restanti corse per brindare alla vittoria del titolo. La storia del motorsport attende con il fiato sospeso di vedere un nuovo eroe entrare nei libri di storia, consolidando il proprio nome accanto alle leggende del passato.