MotoGP: Incidente a Barcellona, paura per Marquez e Zarco

La gara di MotoGP si è interrotta due volte a causa di incidenti che hanno coinvolto cinque piloti, tra cui lo spagnolo Alex Márquez e il francese Johann Zarco.

MotoGP, due terribili incidenti a Barcellona: paura per Alex Marquez e Zarco. Coinvolti anche tre italianiUna domenica da dimenticare al Gran Premio di Barcellona. La gara di MotoGP è stata interrotta due volte a causa di altrettanti incidenti che hanno coinvolto cinque piloti: lo spagnolo Alex Márquez, gli italiani Fabio Di Giannantonio, Luca Marini e Francesco 'Pecco' Bagnaia, e il francese Johann Zarco.

Nel corso del primo episodio, Alex Márquez ha tamponato Pedro Acosta, che aveva improvvisamente rallentato per un problema tecnico. L'impatto gli ha fatto perdere il controllo della moto, con una caduta violenta fuori dalla pista. Pochi istanti dopo, Fabio Di Giannantonio ha colpito una ruota che attraversava la carreggiata ad alta velocità, finendo anch'egli a terra. Entrambi i piloti erano coscienti al momento del trasporto ai box medici.

La gara è stata sospesa per diversi minuti. Il romano è riuscito a partire. Alla ripartenza, dopo appena poche curve, si sono scontrati Bagnaia, Zarco e Marini. Tutti e tre sono caduti.

Per i due italiani si è trattato di un grande spavento senza gravi conseguenze, mentre il francese ha avuto bisogno delle cure del personale medico direttamente in pista. Circa dieci minuti dopo, Zarco è uscito sull'ambulanza tra gli applausi del pubblico, apparentemente cosciente. Si attendono tuttavia i bollettini medici ufficiali per conoscere le condizioni di tutti i piloti coinvolti.

Dopo le due bandiere rosse a imporsi è stato proprio Di Giannantonio che ha vinto grazie a un bel sorpasso su Acosta (poi scivolato all'ultima curva) nel finale. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste Ostiamare è in Serie C, il capitano: «Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi.

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