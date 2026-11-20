Marc Marquez sfrutta il match point del Gran Premio del Portogallo per vincere il suo decimo titolo mondiale MotoGp 2026. Scopri la matematica e la TV.

Marc Marquez ha raggiunto il primo vero match point per laurearsi campione del mondo della MotoGp 2026 durante il weekend del Gran Premio del Portogallo. Il pilota della Ducati ufficiale, scendendo in pista da leader assoluto della classifica sul circuito dell'Algarve a Portimao, può chiudere i conti matematici per il suo decimo titolo iridato con una gara d'anticipo rispetto al gran finale di Valencia. La potenziale festa iridata potrebbe scattare già nella Sprint Race di sabato 21 novembre, organizzata con partenza fissata per le ore 16.

Matematica e punteggi per il titolo

Per chiudere la corsa al titolo mondiale già al termine della gara corta del sabato, Marc Marquez (Ducati), attualmente in testa al campionato con 60 punti di vantaggio su Jorge Martin, deve guadagnare almeno 2 punti sul suo diretto inseguitore spagnolo dell'Aprilia. La situazione in classifica vede Marco Bezzecchi (Aprilia) terzo, con un distacco di 74 punti dai leader. Se Marc Marquez vincerà la Sprint, diventerà campione mondiale, rendendo del tutto ininfluenti i risultati successivi dei suoi diretti inseguitori e consolidando il suo primato nella categoria regina del motociclismo.

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Se lo spagnolo della Ducati dovesse invece chiudere al secondo posto, gli basterebbe che Jorge Martin non vada oltre la terza posizione per confermare il trono. Nel caso in cui entrambi finiscano terzi, Marquez avrebbe bisogno che il rivale dell'Aprilia termini la gara quinto o peggio per non subire sorpassi in classifica. Scendendo nella zona punti, la festa matematica scatterebbe ugualmente se Márquez arrivasse quarto con Martin sesto o più indietro, oppure quinto con il connazionale settimo o peggio, garantendo la matematica sicurezza del titolo prima della gara lunga.

Scenari alternativi e ostacoli

Le ultime finestre matematiche per la vittoria del titolo sabato restano aperte anche in caso di sesto o settimo posto per Marc Marquez, a patto che Jorge Martin finisca rispettivamente almeno ottavo o nono. Esiste persino uno scenario teorico con un ottavo piazzamento del campione in carica, in cui però Jorge Martin dovrebbe restare completamente a secco di punti, chiudendo dalla decima posizione in giù. In tutti questi casi complessi, il margine di errore si restringe drasticamente per il leader della classifica generale.

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Un ulteriore fattore di rischio proviene da altri piloti, come Marco Bezzecchi, che potrebbe vincere la Sprint. In tale evenienza, Marc Marquez sarebbe comunque obbligato a tagliare il traguardo almeno in settima posizione per non farsi rosicchiare i 12 punti che terrebbero ancora aperto il discorso mondiale fino alla gara domenica. Questo dettaglio tecnico trasforma ogni singolo giro in una battaglia per il punteggio, dove qualsiasi errore tattico potrebbe rimandare la decisione finale.

Orari trasmissioni TV e streaming

Per via del fuso orario portoghese, che presenta un ritardo di 1 ora rispetto all'Italia, gli orari del weekend di Portimao subiscono uno slittamento in avanti nelle programmazioni nazionali. Tutte le sessioni del weekend sono trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) e disponibili in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go per gli abbonati. Queste coperture garantiscono la visione completa di ogni qualifica, sprint e gara della categoria regina.

Per chi non è abbonato a servizi a pagamento, arrivano ottime notizie grazie alla televisione pubblica. TV8 (canale 8 del digitale terrestre) trasmette in diretta e in chiaro sia le qualifiche che la Sprint del sabato, oltre a tutte e tre le gare della domenica. La programmazione completa per seguire il weekend in diretta include le qualifiche MotoGP alle 11:50, le qualifiche Moto2 alle 14:40, il warm up MotoGP alle 10:00 e la gara Moto2 alle 12:15, con tutte le dirette visibili anche sul sito tv8.it.