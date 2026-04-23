MotoGP: Ripartenza da Jerez con Martin, Acosta e Marquez in conferenza

La MotoGP torna in pista a Jerez dopo una pausa di quasi un mese. I piloti Martin, Acosta e Marquez hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Spagna, condividendo le loro impressioni e aspettative.

La MotoGP si prepara a riaccendere i motori in Europa, dopo una pausa di quasi un mese. Il circuito di Jerez ospita oggi la conferenza dei piloti, un evento seguito in diretta.

Protagonisti dell'incontro sono Jorge Martin (Aprilia), Pedro Acosta (Ktm) e Alex Marquez (Ducati Gresini), quest'ultimo vincitore proprio su questo tracciato nel 2023. L'attesa è alta per le prime prove libere di venerdì, previste alle 10:45, seguite dalle pre-qualifiche alle 15:00, che definiranno le prime dieci posizioni per il Q2. Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2024 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky, con copertura completa di prove libere, qualifiche, sprint race e gare.

Jorge Martin ha espresso grande fiducia nell'Aprilia, sottolineando di sentirsi a suo agio con la moto e di aver apportato modifiche al suo stile di guida per adattarsi al meglio. Ha menzionato un feeling positivo fin dalle prime prove in Thailandia, pur riconoscendo la necessità di ulteriori miglioramenti. Pedro Acosta ha condiviso il suo entusiasmo per l'atmosfera unica di Jerez, un circuito speciale per lui e per molti altri piloti spagnoli.

Ha ricordato un episodio del 2022, quando una caduta solitaria gli ha permesso di percepire il calore del pubblico. Alex Marquez ha evidenziato i progressi compiuti dal motore, ma ha ammesso di avere difficoltà nella frenata e nell'ingresso in curva. Ha riconosciuto il grande passo avanti compiuto dall'Aprilia, che sta rendendo la competizione più ardua. Marquez ha sottolineato l'importanza del supporto del pubblico di Jerez, un'esperienza che rende questo Gran Premio unico.

I piloti hanno condiviso ricordi personali legati al circuito di Jerez, sottolineando il suo valore storico e l'affetto dei tifosi. Martin ha ricordato la vittoria di Valentino Rossi nel 2009, un momento che lo ha emozionato da bambino. Acosta ha raccontato di aver esordito in Rookies Cup proprio su questo tracciato, mentre Marquez ha descritto l'energia incredibile percepita durante la sfilata con il bus.

Tutti hanno concordato sull'importanza di continuare a lavorare sodo per migliorare le prestazioni, consapevoli della lunga stagione che li attende. Acosta ha espresso la sua ambizione di competere al massimo del suo potenziale, mentre Marquez ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per ripetere il successo dell'anno scorso, ma si impegna a sfruttare al meglio le opportunità. La Ktm si presenta a Jerez con l'obiettivo di rimanere tra i primi cinque, forte del buon lavoro svolto finora.

L'atmosfera è carica di aspettative e la MotoGP è pronta a regalare emozioni forti ai tifosi di tutto il mondo





SkySport / 🏆 33. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motogp Jerez Gran Premio Di Spagna Jorge Martin Pedro Acosta Alex Marquez Aprilia Ktm Ducati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MotoGP, si riparte: a Jerez riapre la caccia all'Aprilia. E il nuovo Mondiale di Marc Márquez...Dopo il lungo stop si ricomincia dall'Europa. Bezzecchi cerca conferme, mentre la Ducati scommette sulla rinascita definitiva del suo campione

Read more »

MotoGp, Marquez: 'Sfruttato al massimo la pausa per recuperare'Bagnaia: 'Jerez è una pista che mi piace molto, qui ho tanti bei ricordi' (ANSA)

Read more »

The Mandalorian and Grogu, ecco com'è nata l'idea per il cameo di Martin ScorseseJon Favreau ha svelato com'è nata l'idea si inserire in The Mandalorian and Grogu il cameo di Martin Scorsese - che doppia un personaggio nel trailer del film.

Read more »

MotoGP a Jerez, Marquez: 'Ho sfruttato la pausa per recuperare'MotoGP, GP Spagna a Jerez LIVE su Sky dal 24 al 26 aprile

Read more »

La MotoGp riparte da Jerez, Marquez insegue le ApriliaIl campione mondo della Ducati a -36 punti dal leader del Mondiale Bezzecchi, non ci sarà Vinales (ANSA)

Read more »

MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NowLa copertura televisiva del quarto appuntamento della stagione: tutto il weekend in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now. Sabato qualifiche e Sprint live anche su TV8, così come le tre gare domenica

Read more »