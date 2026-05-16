MotoGP Sprint in Catalogna: Marquez, Acosta e Di Giannantonio si contenderanno la vittoria domani

Alex Marquez, leader del Mondiale MotoGP, ammette di non aver avuto confidenza in ingresso di curva e in accelerazione durante la Sprint in Catalogna. Pedro Acosta, invece, si mostra soddisfatto per il secondo posto. Fabio Di Giannantonio, terzo nella Sprint, spiega di essere molto contento della sua gara e della sua rimonta dopo un errore in qualifica. Marco Bezzecchi, nono, si mostra deluso dopo una Sprint difficile.
Alex Marquez , leader del Mondiale MotoGP, ammette di non aver avuto confidenza in ingresso di curva e in accelerazione durante la Sprint in Catalogna. Pedro Acosta , invece, si mostra soddisfatto per il secondo posto.
Fabio Di Giannantonio, terzo nella Sprint, spiega di essere molto contento della sua gara e della sua rimonta dopo un errore in qualifica. Marco Bezzecchi, nono, si mostra deluso dopo una Sprint difficile. Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi sono i piloti che si contenderanno la vittoria domani nella gara lunga
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