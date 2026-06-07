MotoGP Ungheria: Marc Marquez vince la gara numero 100 in carriera

Il Gran Premio di MotoGP in Ungheria si è concluso con la vittoria di Marc Marquez, che ha conquistato il suo centesimo successo in carriera. Il pilota spagnolo ha dimostrato ancora una volta il suo talento, impegnandosi in una battaglia senza esclusione di colpi con il giovane connazionale Pedro Acosta. Marquez ha dimostrato una grande maturità, gestendo la gara con saggezza e sfruttando al meglio la sua moto. Acosta, invece, ha dimostrato di essere un avversario temibile, ma alla fine ha dovuto arrendersi al campione in carica.

Il Gran Premio di MotoGP in Ungheria ha visto Marc Marquez trionfare in modo spettacolare, conquistando la sua vittoria numero 100 in carriera. Il pilota spagnolo ha dimostrato ancora una volta il suo talento, impegnandosi in una battaglia senza esclusione di colpi con il giovane connazionale Pedro Acosta .

Marquez ha dimostrato una grande maturità, gestendo la gara con saggezza e sfruttando al meglio la sua moto. Acosta, invece, ha dimostrato di essere un avversario temibile, ma alla fine ha dovuto arrendersi al campione in carica





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