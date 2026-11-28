Marc Marquez finisce 13esimo dopo un incidente e una penalità doppia. Vince Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin. Ecco i dettagli della Sprint a Valencia.

La Sprint del Gran Premio di Valencia, disputatasi sabato 28 novembre, ha offerto un finale imprevedibile e ricco di drammi umani e tecnici. La gara è iniziata con un incidente che ha coinvolto direttamente il campione Marc Marquez, il quale ha subito un malfunzionamento durante la fase di spegnimento della sua moto. Il semaforo si è bloccato, causando un surriscaldamento tale da far prendere fuoco a parte della carena della Ducati. L'atleta spagnolo ha dovuto gettare a terra la propria moto dopo essersi scottato alla coscia, un episodio che ha segnato l'inizio di una giornata complessa per il team Borgo Panigale.

Bezzecchi domina la Sprint di Valencia

Nonostante il caos iniziale, la vittoria della Sprint è andata a Marco Bezzecchi, che ha confermato il suo ottimo momento di forma. Il pilota ha allungato il suo periodo d'oro chiudendo la gara al primo posto, dimostrando grande velocità e costanza. Alle sue spalle si è classificato il compagno di box in Aprilia, lo spagnolo Jorge Martin, chiudendo il podio con un distacco contenuto. Sul terzo gradino del podio, con la Ktm, è salito Enea Bastianini, confermando una gara solida per i piloti del team.

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La penalità doppia di Marc Marquez

Per Marc Marquez, però, la giornata si è trasformata in una serie di eventi negativi. Dopo l'abbandono della moto, il campione di Cervera è riuscito a ripartire con un'altra bicicletta disponibile. Tuttavia, la regolamentazione ha imposto un doppio long lap penalty quando la gara è ripresa. Questa penalità ha costretto il pilota Ducati a perdere diverse posizioni, portandolo a tagliare il traguardo solo in 13esima posizione. Una scelta dei commissari che non è piaciuta affatto alla scuderia.

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Ducati insoddisfatta per le conseguenze

La decisione presa dai commissari tecnici ha generato forte malumore all'interno del team Ducati di Borgo Panigale. La penalità è stata definita pesante e al di là di una semplice beffa, poiché influisce direttamente sulla classifica. Il team si trova infatti in una lotta stretta con l'Aprilia per il titolo Costruttori, e ogni punto perso in questa fase può rivelarsi determinante per il titolo finale. Il doppio long lap penalty ha quindi un impatto significativo sul piano dei punti, riducendo le speranze di rimonta nella corsa al secondo posto tra i costruttori.

Ultime gare e programmi per domenica

L'attenzione si sposta ora sull'ultima gara della carriera di Marc Marquez in MotoGp. Il campione ha annunciato che domenica 29 novembre, alle ore 14, correrà la sua finale sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. La diretta tv e lo streaming saranno disponibili su Sky Sport MotoGP, NOW e Sky Go. Per il pubblico in chiaro, la gara andrà in onda in differita su TV8 alle ore 17, permettendo a tutti di seguire l'addio al GP del grande campione spagnolo.