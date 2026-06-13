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Motorino rubato 42 anni fa ritrovato e restituito

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Motorino rubato 42 anni fa ritrovato e restituito
MotorinoRubatoRitrovato
📆6/13/2026 9:20 AM
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Un ciclomotore Garelli rubato nel 1984 è stato recuperato dai carabinieri di Volpiano e restituito al suo proprietario. Il mezzo era stato rubato a Vado Ligure e il proprietario, ora 58enne, viveva allora proprio a Vado Ligure.

Un motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito ai suoi proprietari. I carabinieri di Volpiano , nel Torinese , hanno recuperato un ciclomotore Garelli rubato nel 1984.

Il mezzo è stato individuato durante un controllo e gli accertamenti sul numero di telaio hanno permesso di ricostruire la sua storia. Il ciclomotore era stato rubato a Vado Ligure, in provincia di Savona, e il proprietario, ora 58enne e residente a Saluzzo, nel Cuneese, viveva allora proprio a Vado Ligure. Quel Garelli era stato il suo primo mezzo a due ruote, un ricordo legato agli anni dell'adolescenza.

Dopo il ritrovamento, i carabinieri hanno organizzato la restituzione del ciclomotore al legittimo proprietario. Il 64enne che lo guidava è stato denunciato alla procura di Ivrea con l'accusa di ricettazione

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Motorino Rubato Ritrovato Ciclomotore Garelli Carabinieri Volpiano Torinese

 

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