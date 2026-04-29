Motorola punta sui pieghevoli: Razr 70 e la strategia per il mercato italiano

Motorola continua a investire nel mercato dei telefoni pieghevoli con la nuova serie Razr 70, ampliando l'offerta e puntando a una crescita significativa in Italia. Analisi delle caratteristiche del Razr 70 Ultra e delle strategie dell'azienda.

Nonostante il mercato dei telefoni a conchiglia rimanga una nicchia stabile e non in rapida crescita, Motorola sta investendo significativamente in questo settore. Nel 2025, l'azienda ha detenuto la leadership del mercato per cinque mesi su dodici, con un aumento delle vendite annuali del 20%.

Questo successo ha spinto Motorola a continuare a sviluppare e ampliare la sua offerta di dispositivi pieghevoli, iniziata nel 2019 con il rilancio del leggendario Razr, aggiornato con uno schermo flessibile. Giorgia Bulgarella, responsabile della strategia marketing di Motorola in Italia, sottolinea che l'inizio del 2026 è stato positivo per l'azienda, confermando la terza posizione sia in termini di volume che di valore, con una crescita del 14,1% a marzo.

Motorola prevede che il biennio 2026-2027 sarà cruciale per il mercato dei pieghevoli, grazie all'ampliamento dell'offerta e alla conseguente crescita del mercato stesso. Al CES di Las Vegas e al Mobile World Congress di Barcellona, è stato presentato il nuovo Razr Fold, un dispositivo pieghevole a libretto che ha impressionato per il suo design e i materiali utilizzati, sebbene la data di lancio in Italia non sia ancora stata annunciata.

In alternativa, Motorola ha lanciato una nuova linea di pieghevoli a conchiglia, annunciando la disponibilità e i prezzi per il mercato italiano. La nuova serie Razr 70 rappresenta un cambiamento strategico per il marchio, che non si limita più a due modelli di punta, ma declina la tecnologia dei display flessibili in tre diverse fasce di prezzo, con l'obiettivo di attrarre un pubblico più ampio. I modelli disponibili sono Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus e Razr 70.

Il Razr 70 Ultra, il modello di punta, offre uno schermo interno da 6,9 pollici Extreme OLED con una luminosità di picco di 5000 nit, garantendo una leggibilità ottimale anche alla luce diretta del sole. La protezione è affidata al vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e la certificazione IP48 assicura resistenza all'immersione in acqua fino a 1,5 metri. La cerniera è stata rinforzata con titanio, un materiale leggero e resistente.

La scocca è disponibile in vari materiali, tra cui legno e Alcantara, un tessuto sintetico di alta qualità prodotto in Italia e utilizzato nell'industria automobilistica di lusso. La collaborazione con Pantone continua ad avvicinare questi smartphone al mondo della moda. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, una delle unità di elaborazione più potenti di Qualcomm, progettata per gestire carichi di lavoro intensi come l'editing video e il multitasking senza rallentamenti.

Questo processore supporta un comparto fotografico rinnovato, con l'adozione del sensore Lytia di Sony, che massimizza la cattura della luce a livello hardware, migliorando il bilanciamento dinamico tra aree luminose e in ombra. Il sistema fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica dell'immagine, e una lente ultra-grandangolare e macro con un campo visivo di 122 gradi.

Il Razr 70 Ultra è dotato di una batteria da 5000 mAh, con un aumento del 10% rispetto alla generazione precedente, che garantisce fino a 40 ore di utilizzo con una singola carica. La tecnologia TurboPower da 68 Watt consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli otto minuti, supportando anche la ricarica wireless a 30 Watt e la ricarica inversa.

Motorola ha inoltre integrato nuove funzioni basate sulla Moto AI, il sistema di intelligenza artificiale proprietario, per ottimizzare l'esperienza utente





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