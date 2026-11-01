Mottarone: disattivata rete fissa FiberCop, esercenti isolati e numeri 0323 irraggiungibili

FiberCop ha spento la centrale analogica al Mottarone senza comunicazione efficace. Gli esercenti di Stresa e la vetta restano isolati, con danni economici e perdita di clienti nel weekend di Ognissanti.

La situazione è cambiata drasticamente ieri mattina per le attività commerciali situate sulla vetta del Mottarone e nel territorio di Stresa. Un giorno che avrebbe dovuto essere dedicato alla tranquillità del weekend di Ognissanti, caratterizzato da un sole splendente, si è trasformato in una fonte di grave stress per centinaia di imprenditori. La linea di telefonia fissa, pilastro fondamentale per le comunicazioni a lunga distanza, è stata bruscamente disattivata. Questo provvedimento tecnico ha avuto un impatto immediato e devastante, rendendo tutti i numeri di telefono che iniziano con la prefissazione 0323 completamente irraggiungibili per il pubblico.

Assenza di comunicazione da FiberCop

La società che gestisce la rete fissa, identificata come FiberCop, ha proceduto alla dismissione definitiva della centrale analogica storica. Questa decisione ha lasciato gli operatori sul posto in uno stato di completo smarrimento, poiché non è stato inviato alcun avviso previo o comunicazione efficace. Molti esercenti hanno raccontato di essersi trovati improvvisamente senza telefono, scoprendo la situazione solo grazie al gruppo whatsapp degli operatori della vetta. La notizia si è diffusa rapidamente, confermando che la disattivazione non era un guasto improvviso, ma una decisione amministrativa già presa.

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Le giustificazioni fornite dall'azienda di rete attribuiscono la responsabilità della mancata conoscenza del provvedimento alla forma della comunicazione stessa. Secondo quanto riferito dall'assistenza tecnica, l'avviso sarebbe stato contenuto nell'ultima fattura inviata agli utenti. Tuttavia, questa modalità di notifica si è rivelata palesemente inefficace. Nessuno degli esercenti dispone più della versione cartacea delle bollette, poiché tutti gli addebiti avvengono tramite conto corrente. I documenti sono conservati digitalmente nel cassetto fiscale. Per un'impresa, leggere una comunicazione critica di disattivazione della rete esclusivamente all'interno di un documento contabile è un metodo di avviso che non ha consentito a nessuno di prepararsi.

Danni economici e impossibilità di sostituire la linea

Le conseguenze economiche per le attività sono state immediate e di grande entità. Gli esercenti hanno cercato di predisporre una nuova utenza di emergenza che si appoggiasse su una linea Internet, ma si sono scontrati con un ostacolo infrastrutturale insormontabile. La fibra ottica non è disponibile in quella zona elevata. Inoltre, la connettività Internet nota per essere estremamente instabile sulle pendici e sulla vetta del Mottarone. Un'operatrice telefonica ha confermato che una nuova utenza fissa non era attivabile a causa della mancanza di copertura fisica della rete nella zona.

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Questo scenario ha lasciato le attività in una condizione di isolamento totale. La linea fissa non è solo un mezzo di contatto commerciale, ma un elemento di sicurezza vitale. Molti anziani risiedono stabilmente in queste zone montane e per loro la telefonia fissa è un'indispensabile linea di vita. La mancanza di segnale cellulare stabile, unita alla disattivazione del fisso, ha creato una bolla di inaccessibilità. Gli imprenditori denunciano di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale e di essere stati travolti da un disservizio che ha compromesso la loro operatività nel momento di massimo afflusso turistico.

Il ruolo del Sindaco e la perdita dei numeri storici

Il sindaco di Stresa, Luca Gemelli, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, confermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito alla disattivazione della linea. Ha promesso di intervenire personalmente per fare chiarezza sulla vicenda e cercare una soluzione urgente per la comunità. Oltre ai problemi tecnici, c'è un danno identitario e commerciale gravissimo. La possibilità di attivare una nuova utenza non permette di mantenere lo stesso numero di telefono. Gli esercenti hanno perso numerazioni storiche, con numeri gestiti anche per ventidue anni. I clienti sono abituati a chiamare quel specifico prefisso e numero.

La voce automatica che avvisa che la linea non è più attiva trasmette un messaggio ancora più negativo: quello della cessazione dell'attività. Per un'azienda, essere percepita come chiusa è un danno irreparabile, specialmente in una zona turistica. Cambiare numero non è una procedura semplice e comporta la perdita di una clientela fidelizzata. Chi utilizza dispositivi più avanzati può trovare modi alternativi di contatto, ma per la maggior parte dei clienti il disagio è reale e immediato. Gli esercenti sperano che l'azienda si renda conto della gravità della situazione in cima a una montagna, dove il disservizio tecnologico si traduce in un isolamento sociale ed economico.