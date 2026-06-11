Mountain Bike Tour in Val d’Ega: Sport, Natura e Gusti

Un evento internazionale per mountain biker ed e-mountain biker che unisce tour guidati, workshop tecnici e piaceri gastronomici immersi nella natura unica del Lago di Carezza, del Catinaccio e del Latemar. I bikers possono scegliere tra diversi tour di diversi livelli di difficoltà, come il tour di Wuhnleger di 30km, il tour panoramico a Deutschnofen o la visita al roseto a Obereggen. Inoltre, ci sono percorsi per e-bike come il tour a Welschnofen o il tour fra Obereggen e Lavazè. Ogni sera si svolge uno spettacolo del Catinaccio e del Latemar che si tingono di rosso al tramonto.

Una volta scoperta la Val d’Ega, i bikers tornano regolarmente, perché ci si defila dal turismo di massa e si trovano condizioni ideali per la mountain bike, sia muscolare che elettrica; strade forestali in perfetta manutenzione che attraversano alpeggi da ammirare, o tracciati più tecnici adrenalinici.

Fra tour guidati, sessioni di tecnica di guida, workshop di meccanica e, per i più piccoli, quali proposte ludiche prenotare, per poi concludere la giornata godendosi le numerose esperienze enogastronomiche della tradizione altoatesina





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