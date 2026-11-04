Mourinho Casale Caletto: l'omaggio ai volontari anonimi di Chiara Ferragni

José Mourinho visita l'associazione Casale Caletto con Chiara Ferragni e Mirko Frezza. Il tecnico elogia il lavoro silenzioso dei volontari per la beneficenza.

La giornata di volontariato organizzata dall'associazione Casale Caletto ha visto la presenza di figure di spicco dello spettacolo e dello sport italiano. L'evento, intitolato Stronger Together, si è svolto presso la struttura della onlus che opera nella zona La Rustica. Tra i protagonisti presenti vi erano Chiara Ferragni, l'attore Mirko Frezza e José Mourinho con tutto il suo staff tecnico. L'iniziativa rappresentava una tappa fondamentale del progetto di fine anno dedicato al sostegno delle persone bisognose.

L'incontro tra star e beneficiari dell'associazione

La struttura ha ospitato una mattinata dedicata alla salute e all'assistenza alimentare per le famiglie della zona. I medici della clinica Mater Dei hanno offerto visite cardiologiche e pediatriche gratuite agli ospiti presenti. Inoltre, sono stati erogati cinque corsi BLSD per l'utilizzo corretto del defibrillatore automatico. Questa formazione pratica rappresenta uno strumento vitale per la sicurezza pubblica e la prevenzione degli incidenti domestici o negli spazi comuni.

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Oltre all'aspetto sanitario, l'organizzazione ha garantito la distribuzione di generi alimentari essenziali. I prodotti provenivano da importanti partner commerciali come i supermercati Decò, l'azienda minerale Ferrarelle e la pasta La Molisana. Questa collaborazione tra settore privato e terzo settore ha permesso di fornire un aiuto concreto a chi versa in condizioni di difficoltà economica. La logistica complessa è stata gestita grazie al coordinamento dell'attore Mirko Frezza, attivo anche sui social media per documentare l'evento.

Le parole di José Mourinho sull'anonimato nella beneficenza

Il tecnico portoghese José Mourinho ha tenuto un discorso commovente durante la cerimonia finale. Ha ringraziato l'affetto ricevuto ma ha specificato che lui e il suo team non meritano applausi speciali. Secondo il suo punto di vista, visitare luoghi di assistenza dovrebbe essere un atto normale e naturale. Ha sottolineato che l'invito ricevuto prima di Natale sarebbe stato accettato ugualmente se giunto nei mesi successivi come gennaio, febbraio o marzo.

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Mourinho ha diretto il suo omaggio verso gli operatori anonimi che svolgono attività di beneficenza senza cercare visibilità. Ha descritto questa forma di altruismo come un gesto fatto con la bocca chiusa e il cuore aperto. Ha definito queste persone meritevoli di grande applauso da parte di tutti per il loro impegno costante. Le sue parole sono state accolte da un'ovazione unanime da parte dei presenti, dimostrando il rispetto per il messaggio inviato.

Il ruolo della Roma e il futuro delle iniziative sociali

L'Associazione Calcio Roma ha partecipato attivamente alla comunicazione dell'evento attraverso i propri canali ufficiali. La società ha raccontato la giornata sottolineando l'importanza del legame tra il mondo dello sport e il sociale. L'iniziativa è stata descritta come un regalo organizzato con cura per garantire un Natale speciale ai bambini dell'associazione. Mourinho ha augurato che lo spirito di solidarietà presente possa durare ogni giorno, non solo nel periodo natalizio.

La struttura Casale Caletto continua a svolgere un ruolo cruciale nella rete di supporto territoriale. La presenza di professionisti sanitari e di personaggi pubblici amplifica la consapevolezza sulle problematiche sociali locali. L'esperienza vissuta da Chiara Ferragni e dal resto del gruppo conferma la volontà di mantenere alta l'attenzione sui temi del welfare. Le prossime iniziative prevedono il proseguimento dei controlli medici e la raccolta di fondi per sostenere le attività quotidiane della onlus.