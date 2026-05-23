Mova V70 Ultra Complete: Robot aspirapolvere ad alta efficienza e dispositivi nuovi per la cura della casa

Mova ha recentemente annunciato la disponibilità in Italia del V70 Ultra Complete, un robot aspirapolvere di punta progettati per risolvere uno dei limiti più persistenti del settore: la pulizia di bordi, angoli e zone difficili da raggiungere. Combinando estensione della portata, capacità di superamento degli ostacoli, potenza di aspirazione e funzionamento a bassa manutenzione, il V70 Ultra Complete offre una pulizia più completa e uniforme di ogni angolo della casa. Questo robot aspirapolvere è stato premiato come vincitore del 2026 Red Dot Award: Product Design e è dotato di una tecnologia MaxiReachX in grado di pulire a fondo gli angoli, lungo le pareti, sotto i mobili più bassi e in tutte le zone solitamente trascurate. Il sistema si adatta dinamicamente agli spazi vari, mantenendo la propria efficacia anche negli spazi ristretti o complessi, offrendo maggiore mobilità e agilità. Inoltre, il V70 Ultra Complete è progettato per semplificare la manutenzione a lungo termine e ridurre l’impatto ambientale. Il sistema di raccolta della polvere EcoCyclone elimina la necessità di sacchetti usa e getta, sostituendoli con un contenitore per la polvere completamente lavabile che garantisce fino a cento giorni di utilizzo senza interventi manuali. Avete apprezzato questo articolo? Per favore, valuta il nostro lavoro e condividilo con gli amici utilizzando i social.

Mova ha annunciato la disponibilità in Italia del V70 Ultra Complete, il nuovo robot aspirapolvere di punta, vincitore del premio Red Dot Award: Product Design 2026.

Questo prodotto è stato progettato per superare uno dei limiti più persistenti del settore: la pulizia di bordi, angoli e zone difficili da raggiungere, spesso trascurate dai robot aspirapolvere tradizionali. Combina estensione della portata, capacità di superamento degli ostacoli, potenza di aspirazione e funzionamento a bassa manutenzione, garantendo una pulizia più completa e uniforme di ogni angolo della casa.

Inoltre, presenta un sistema di raccolta della polvere senza sacchetto, progettati per semplificare la manutenzione a lungo termine e ridurre l’impatto ambientale. Il V70 Ultra Complete si contraddistingue per il suo sistema MaxiReachX, composto da un’estensione del mocio di 16 cm e da una spazzola laterale estensibile adattiva di 12 cm, che gli consente di pulire a fondo gli angoli, lungo le pareti, sotto i mobili più bassi e in tutte le zone solitamente trascurate.

Il sistema si adatta in modo dinamico agli spazi vari, senza perdere la propria efficacia nemmeno negli spazi ristretti o complessi, offrendo maggiore mobilità e agilità. Il robot V70 Ultra Complete è inoltre progettato per semplificare la manutenzione a lungo termine e ridurre l’impatto ambientale. Il sistema di raccolta della polvere EcoCyclone, sostituisce i sacchetti usa e getta con un contenitore per la polvere completamente lavabile, garantendo fino a cento giorni d’utilizzo senza interventi manuali.

Il sistema StepMaster 2.0 consente ai robot di superare ostacoli fino a 9 cm complessivi, garantendo la massima mobilità e agilità. Con una potenza di aspirazione fino a 40.000 Pa e un motore ad alta velocidad, V70 Ultra Complete garantisce una pulizia adeguata a ogni esigenza dalle superfici più dure alle piumini.

Inoltre, dispone di un sistema di spazzole anti-groviglio che garantisce l’efficacia nel tempo, riducendo gli sforzi di manutenzione quotidiani. Con un’efficienza di pulizia ottimizzata attraverso un’ampia gamma di funzioni, come la raccolta della polvere, il lavaggio del panno, l’asciugatura e il rifornimento del detergente, la stazione base all-in-one di V70 Ultra Complete ricollega automaticamente le principali operazioni di pulizia. Mova consiglia il prezzo di listino consigliato di 1.399 € per il robot V70 Ultra Complete.

In occasione del lancio e fino al 24 maggio, Mova offre uno sconto di 150 €, un kit di accessori extra del valore di 169 € e una garanzia di tre anni, per un valore aggiunto complessivo di 319 €





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