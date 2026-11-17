Processo aperto a Maputo contro il leader dell'opposizione mozambicana Venancio Mondlane. Accusato di incitare al terrorismo, nega le colpe politiche.

Il principale leader dell'opposizione del Mozambico, Venancio Mondlane, è comparso in tribunale martedì 17 novembre presso la Corte Suprema di Maputo. Il processo, che dovrebbe protrarsi per diversi mesi, lo vede imputato con gravi accuse di incitamento al terrorismo e alla disobbedienza civile.

Origine delle accuse contro l'opposizione

Le accuse nascono a seguito dei violenti disordini verificatisi dopo le elezioni del 2024, un evento storico per la nazione africana. Secondo un gruppo di monitoraggio della società civile, oltre 300 persone sono state uccise durante le proteste post-elettorali. Queste manifestazioni rappresentano la più grande sfida mai organizzata contro il Frelimo, il partito al potere dal 1975.

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Posizioni contrapposte sulla legalità del voto

L'opposizione sostiene fermamente che il presidente Daniel Chapo e il Frelimo abbiano vinto il voto tramite brogli elettorali sistematici. Tali accuse vengono categoricamente rifiutate dal presidente e dal partito al governo. Al contempo, osservatori internazionali occidentali avevano dichiarato che il scrutinio non rispettava standard liberi ed equi.

Sicurezza e svolgimento delle udienze

Per garantire l'ordine pubblico, la polizia e i veicoli speciali sono stati dispiegati lungo tutte le vie che conducono al tribunale. La corte ha proibito le trasmissioni in diretta, citando il rischio di instabilità sociale. All'esterno dell'aula, decine di sostenitori di Mondlane hanno mostrato il loro appello chiamandolo a gran voce.

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Procedura legale e difese dell'imputato

Le prime due ore di seduta sono state dedicate interamente a questioni procedurali preliminari. Gli avvocati di Mondlane hanno tentato di ottenere l'annullamento delle accuse, presentando le proprie argomentazioni legali. Il tribunale ha tuttavia respinto le richieste della difesa, permettendo l'iter del giudizio.

La posizione dell'accusato e prospettive future

Venancio Mondlane ha negato tutte le accuse a suo carico definendole politicamente motivate. Egli ha dichiarato ai giornalisti di sentirsi sereno e fiducioso nel lavoro svolto dal suo team legale. Il processo si svolgerà ora sotto stretta sorveglianza con tempi lunghi previsti.