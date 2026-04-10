Mozzarella di Bufala Campana Dop: La Crisi Geopolitica Mette a Rischio l'Eccellenza del Made in Italy

L'aumento dei costi di produzione e le difficoltà logistiche legate alla crisi geopolitica minacciano la mozzarella di bufala campana Dop, mettendo a rischio l'export e la tenuta della filiera. Il Consorzio di Tutela chiede interventi urgenti per proteggere il Made in Italy.

La crisi geopolitica in Medio Oriente , con le sue ripercussioni globali, sta mettendo a dura prova anche un prodotto di eccellenza del Made in Italy: la mozzarella di bufala campana Dop . L'aumento esponenziale dei costi di produzione , amplificato dall'instabilità legata alla crisi del carburante aereo e dalle crescenti difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali per il packaging e la logistica, sta creando un quadro complesso e preoccupante per l'intera filiera.

Il Consorzio di Tutela, guidato dal presidente Domenico Raimondo, sottolinea l'urgenza di interventi mirati per proteggere un prodotto di successo riconosciuto a livello internazionale. I rischi sui rifornimenti aerei, in particolare verso mercati cruciali come gli Stati Uniti, dove già gravano i dazi, complicano ulteriormente la situazione dell'export, fondamentale per la sostenibilità del comparto.\La mozzarella di bufala campana, per sua natura, è un prodotto estremamente delicato. La sua freschezza, la deperibilità e la necessità di tempi di consegna rapidi e precisi rendono la filiera vulnerabile a qualsiasi rallentamento. La produzione, il confezionamento e il trasporto devono avvenire in un arco temporale ristretto, una finestra temporale che oggi si sta restringendo. L'aumento dei costi logistici, aggravato dalle difficoltà negli scali aeroportuali, si traduce in un problema sistemico che impatta sulla tenuta dell'intero comparto. Un comparto che fino a poco tempo fa mostrava segni di crescita incoraggianti, con un aumento del 3,35% nel 2025 e una produzione di 57.584 tonnellate. L'export, che rappresenta il 35% della produzione, aveva svolto un ruolo chiave, con una forte presenza nei mercati europei come Belgio, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito. A questa situazione si aggiunge l'aumento dei costi del packaging, in particolare delle materie plastiche, con un incremento del 25% e problemi di approvvigionamento. Il confezionamento, parte integrante del prodotto, assicura conservazione, sicurezza e trasportabilità, e la sua fragilità si traduce in costi maggiori e nella necessità di soluzioni alternative.\Il Consorzio evidenzia anche l'aumento dei costi dell'energia, in particolare del gas, che ha registrato un picco del 70%, aggiungendo ulteriore pressione sulla filiera. L'insieme di questi fattori, piuttosto che un singolo elemento, sta mettendo a dura prova la competitività del prodotto. Per affrontare questa situazione critica, il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo con la distribuzione per evitare scelte che potrebbero compromettere la qualità e la distintività della mozzarella di bufala campana Dop. Nelle prossime settimane, sarà cruciale trovare un equilibrio tra l'aumento dei costi, che coinvolgono l'energia, la logistica e il packaging, e la necessità di preservare la competitività del prodotto. L'ombra di un aumento dei listini, come già anticipato dal Consorzio, incombe sulla filiera, che dovrà affrontare le sfide del mercato globale per mantenere la sua posizione di eccellenza





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