Mps e Mediobanca: dossier governance e fusione procedono verso le autorizzazioni Bce

Il Monte dei Paschi di Siena sta completando le nomine del nuovo cda e prepara l'integrazione con Mediobanca. L'operazione di fusione e scorporo, che prevede la cessione di Compass a Mps e la nascita di una nuova Mediobanca spa, è al centro del piano industriale. Il via libera della Bce è atteso entro settembre.

Nei cantieri bancari senesi il lavoro è proseguito anche per il progetto del Monte dei Paschi, con scadenze ravvicinate da rispettare per completare la governance e avviare l'integrazione con Mediobanca .

Secondo fonti vicine al dossier, entro venerdì dovrebbe tenersi un consiglio di amministrazione per svolgere le ultime verifiche documentali sui profili di Gianluca Brancadoro e Alessandro Caltagirone, i primi due candidati non eletti nella lista del cda, presentata all'assemblea del 15 aprile che ha sancito il ritorno alla guida dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, eletto con la lista Plt Holding, risultata prima classificata. Per Carlo Vivaldi è stata riscontrata l'ineleggibilità e Fabrizio Palermo si è dimesso per mantenere il ruolo di amministratore delegato in Acea.

Per questi due profili, la procedura è risultata più complessa di una semplice cooptazione. Al termine del cda, partirà il nuovo scambio di corrispondenza con la Banca Centrale europea, che entro breve dovrebbe autorizzare le due nomine, riportando il consiglio a 15 membri (di cui solo otto provenienti dalla lista di Plt).

L'attenzione maggiore, tuttavia, è rivolta ai preparativi per la "fusione e scorporo" di Mediobanca, operazione su cui si fonda il nuovo polo bancario e che prevede circa 700 milioni di euro di sinergie. Questa operazione potrebbe essere esaminata da un consiglio di Mps già il 22 giugno. Anche su questo fronte bisognerà presentare un'istanza alla Bce, che si pronuncerà successivamente.

L'operazione, già delineata nel piano di febbraio, prevede che Mps acquisisca Compass, la società di credito al consumo di Mediobanca, mentre Widiba sarà trasferita a Mediobanca Premier, che diventerà la nuova "Mediobanca spa". Quest'ultima conterrà la banca d'impresa, le gestioni patrimoniali, il private banking e la quota del 13,5% in Generali, attività finora gestite all'interno di Piazzetta Cuccia. Il processo autorizzativo, che coinvolge le autorità di Roma e Francoforte, è articolato.

Tuttavia, le fonti stimano che possa concludersi a settembre, per consentire la convocazione entro 30 giorni delle assemblee straordinarie. In tale sede si delibererà contestualmente la fusione e l'aumento di capitale necessario per assegnare azioni Mps ai soci di Mediobanca, pari al 14% del capitale. L'obiettivo è la delisting di Mediobanca entro la fine dell'anno, come previsto dal piano industriale





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