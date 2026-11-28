Medici Senza Frontiere denuncia i nuovi decessi del personale a Gaza, chiedendo giustizia internazionale per le violazioni del diritto umanitario e la protezione delle cliniche.

Medici Senza Frontiere ha confermato che i colleghi Ahmed e Moaz sono stati uccisi mentre svolgevano il loro lavoro come addetti alla sorveglianza nella striscia di Gaza. Entrambi gli operatori umanitari risultavano disarmati al momento dell'attacco, un dettaglio che sottolinea la vulnerabilità del personale impegnato in missioni di soccorso. Con questi nuovi decessi, il numero totale di colleghi e colleghe dell'organizzazione morti a Gaza sale a 17, segnando una tragedia che coinvolge vite reali, famiglie spezzate e sogni interrotti.

La tragedia delle cliniche MSF bombardate

Chi ha avuto modo di conoscere Ahmed e Moaz a Gaza ricorda giorni di lavoro condiviso in una struttura dove prendersi cura delle persone rappresentava già una sfida quotidiana. La clinica, chiaramente contrassegnata dal logo di Medici Senza Frontiere, ha visto una pressione assistenziale enorme, con oltre 91.700 persone visitate nel solo anno 2026, con una media settimanale di 1.990 pazienti. Colpire una struttura sanitaria significa attaccare il concetto stesso di rifugio sicuro, un luogo dove le persone, anche per un'ora, smettono di avere paura.

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In questo contesto, la struttura funge da punto di riferimento cruciale, dove una madre porta il proprio bambino e dove un anziano trova qualcuno che ascolta le sue sofferenze. Non si tratta semplicemente di edifici fisici, ma di spazi vitali per la comunità. Il bombardamento di tali luoghi viola gravemente il diritto internazionale umanitario, che non è un'opinione soggettiva e non ha limiti temporali applicabili solo fino a un certo punto.

Richiesta di giustizia internazionale per Israele

Per quasi due anni, i ripetuti tentativi di Medici Senza Frontiere di ottenere chiarimenti e accertare le responsabilità attraverso i canali militari, amministrativi e legali israeliani si sono scontrati con ritardi procedurali e mancate risposte. Le autorità militari israeliane hanno mantenuto una prolungata inerzia, ignorando le richieste di verità. L'organizzazione umanitaria ha dichiarato di non poter accettare che queste morti restino senza risposte concrete e ufficiali.

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È indispensabile che Israele risponda delle proprie azioni attraverso meccanismi internazionali indipendenti, capaci di accertare i fatti e le responsabilità in modo imparziale. Il personale palestinese lavora sotto le bombe da oltre tre anni, subendo la perdita di familiari, case e colleghi, pur continuando a presentarsi al turno in ospedale. Questa resilienza merita più del nostro dolore: merita verità, giustizia e protezione effettiva.

Impatto sulla popolazione civile e prospettive

Diciassette vite sono state interrotte, lasciando 17 assenze che continuano a pesare su chi resta e su chi cerca di mantenere in vita i servizi sanitari in una zona di guerra. La posizione dell'esercito israeliano sulla protezione delle strutture sanitarie è stata messa a dura prova dall'incapacità di rispondere alle richieste di chiarimento. Medici Senza Frontiere chiede che venga accertata la responsabilità di questo attacco specifico e che si smetta di colpire chi cura.

Le strutture sanitarie non devono essere bombardate e il personale che le presidia va protetto senza riserve. La richiesta all'opinione pubblica è chiara: non voltarsi dall'altra parte, perché il silenzio è parte del problema. La comunità internazionale deve garantire che i meccanismi di accountability funzionino, altrimenti la protezione del diritto umanitario rimarrà solo sulla carta, lasciando le vittime come Ahmed e Moaz senza la giustizia che meritano.