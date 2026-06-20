Mulè: 'Chiedo a Giuli di portare l'Ecce Homo di Antonello da Messina in Sicilia. Pronto a candidarmi alla Regione'

Il vicepresidente della Camera, Mulè, ha espresso il desiderio di riportare il dipinto 'Ecce Homo' di Antonello da Messina in Sicilia, candidandosi come presidente del centrodestra per la regione. Mulè ha proposto di riunire l'Ecce Homo con l'Annunciata, esposta a Palermo, in una pinacoteca ideale che includerebbe anche opere di Giovanni Bellini e una rivisitazione di Antonello da parte di Emilio Isgrò. Inoltre, Mulè ha proposto la costruzione di un tunnel tra Sicilia e Tunisia.

Il vicepresidente della Camera, Mulè , ha espresso il desiderio di riportare il dipinto ' Ecce Homo ' di Antonello da Messina in Sicilia , candidandosi come presidente del centrodestra per la regione.

Mulè ha dichiarato di essere pronto a tutto per natura, ma non sa se tutto è pronto. Ha sottolineato che la Sicilia ha bisogno di visionari e che la storia sta consegnando un'occasione unica. Mulè ha proposto di riunire l'Ecce Homo con l'Annunciata, esposta a Palermo, in una pinacoteca ideale che includerebbe anche opere di Giovanni Bellini e una rivisitazione di Antonello da parte di Emilio Isgrò.

Inoltre, Mulè ha proposto la costruzione di un tunnel tra Sicilia e Tunisia





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