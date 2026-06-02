Mullin testimonia al Senato tra tensioni su detenzione immigrati e minacce all'aeroporto di Newark con la Coppa del Mondo alle porte

Il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin affronta un'audizione cruciale al Senato dopo aver minacciato di chiudere i voli internazionali a Newark a causa delle proteste per le condizioni del centro di detenzione Delaney Hall. La controversia avviene mentre l'amministrazione Trump spinge per ulteriori miliardi per le deportazioni e si prepara a ospitare la Coppa del Mondo.

Il segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Markwayne Mullin , comparirà martedì davanti a una commissione senatoriale in un'audizione che si preannuncia tesa. La testimonianza arriva dopo che il segretario ha minacciato di chiudere i voli internazionali all'aeroporto di Newark , nel New Jersey, a causa delle proteste scoppiate fuori da un centro di detenzione per immigrati.

La decisione di Mullin è stata una risposta diretta alle manifestazioni organizzate da attivisti e familiari di detenuti che denunciano le condizioni disumane nella struttura Delaney Hall. La minaccia di sospendere i voli internazionali in un aeroporto così cruciale, a meno di due settimane dall'inizio della Coppa del Mondo di calcio, ha sollevato un'ondata di preoccupazione tra le compagnie aeree, i tour operator e le autorità locali.

L'evento globale, che si terrà negli Stati Uniti con diverse partite, inclusa la finale, al MetLife Stadium a pochi chilometri da Newark, potrebbe attirare milioni di visitatori stranieri, rendendo la chiusura dell'aeroporto una mossa potenzialmente catastrofica per il turismo e l'economia. Mentre Mullin ha poi fatto marcia indietro, dichiarando di non aver bisogno al momento di bloccare l'elaborazione dei voli internazionali grazie alla cooperazione delle forze dell'ordine locali, la sua manovra ha evidenziato la crescente conflittualità tra l'amministrazione Trump e le cosiddette 'città santuario' che si rifiutano di collaborare pienamente con le autorità federali sull'immigrazione.

La commissione del Senato,于是在, verterà anche sulle politiche di deportazione di massa promosse dal presidente Donald Trump, che ha stanziato fondi storici per questo scopo. I repubblicani al Senato stanno spingendo per un ulteriore finanziamento di 72 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, una somma che si aggiunge ai 170 miliardi già approvati lo scorso anno.

Mullin, ex senatore dell'Oklahoma, è entrato in carica a marzo, promettendo di continuare la stretta sull'immigrazione con un approccio più basso profilo rispetto alla sua predecessora, Kristi Noem, rimossa dopo che agenti federali hanno ucciso due cittadini statunitensi a Minneapolis, scatenando un'ondata di critiche. Nonostante il cambio di strategia, i numeri degli arresti per reati di immigrazione sono rimasti alti, con circa 56.000 detenuti nei centri dell'ICE nella scorsa settimana, seppur in leggero calo rispetto ai 68.000 di metà febbraio ma ancora superiori ai 40.000 quando Trump ha assunto l'incarico nel gennaio 2025.

Le proteste fuori dalla Delaney Hall Detention Facility sono proseguite per settimane, con i detenuti che hanno segnalato condizioni disagiate, mancanza di cure mediche adeguate e sorveglianza eccessiva. La risposta di Mullin, che ha minacciato di chiudere l'aeroporto se le forze dell'ordine locali non avessero ripulito l'area circostante, è stata criticata come una pericolosa disproporzione. La polizia di stato del New Jersey ha quindi recintato la zona di protesta, ma il braccio di ferro continua.

Parallelamente, i repubblicani al Senato avevano posticipato a maggio il voto sui fondi aggiuntivi per l'immigrazione a causa dell'opposizione alla previsione di 1,8 miliardi di dollari per le vittime della 'weaponizzazione' del governo, un fondo che lo stesso Trump ha momentaneamente accantonato. L'audizione di martedì sarà quindi la prima apparizione di Mullin davanti a una commissione senatoriale dalla sua conferma e si prevede sarà un esame approfondito sulle sue azioni, le condizioni nei centri di detenzione e le implicazioni delle sue minacce alla sicurezza nazionale in un periodo di massima visibilità internazionale.

Il dibattito si intreccia con le tensioni più ampie su come bilanciare l'applicazione delle leggi sull'immigrazione con le libertà civili e l'economia, specialmente in un momento in cui gli Stati Uniti sono sotto i riflettori mondiali per il torneo calcistico





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