Mullin testimonia al Senato tra tensioni su detenzione e minacce all'aeroporto di Newark

Il segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin ha testimoniato davanti al Senato in un'audizione segnata da forti tensioni sul trattamento dei detenuti immigrati e dalla sua minaccia di chiudere l'aeroporto di Newark per protesta contro le proteste locali, sollevando preoccupazioni sul possibile impatto sui Mondiali.

Il segretario alla Sicurezza Interna degli Stati Uniti Markwayne Mullin ha testimoniato martedì davanti a una sottocommissione del Senato in un'audizione caratterizzata da forti tensioni riguardo alle condizioni di un centro di detenzione per immigrati nel New Jersey e dalla minaccia di Mullin di chiudere gli arrivi internazionali in un aeroporto principale a meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali di calcio.

L'audizione riguardava il finanziamento del Dipartimento per la Sicurezza Interna e rappresentava la prima apparizione di Mullin davanti a un panel senatoriale dalla sua conferma a marzo. Mullin, ex senatore dell'Oklahoma, ha spinto i Democratici ad approvare il finanziamento per U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e per la U.S. Border Patrol, sostenendo che gli agenti federali dell'immigrazione sono "disposti a fare il lavoro gratuitamente".

I Democratici hanno chiesto riforme dell'applicazione delle leggi sull'immigrazione dopo che gli agenti, nell'ambito della linea dura di Trump, hanno usato gas lacrimogeno in quartieri residenziali, arrestato genitori davanti ai figli e detenuto cittadini statunitensi che tentavano di seguirli nelle auto. Il predecessore di Mullin, Kristi Noem, era finita sotto scrutinio per i contratti federali assegnati a operatori repubblicani e per l'uso di retate pubbliche; Trump l'aveva licenziata dopo che agenti federali avevano sparato e ucciso due cittadini statunitensi a Minneapolis.

Sebbene Mullin avesse promesso un approccio più basso profilo, l'amministrazione Trump continua ad arrestare un numero di immigrati irregolari ben superiore alle medie storiche, come evidenziato dal senatore democratico Chris Murphy, che ha accusato Mullin di non aver moderato l'approccio nonostante le promesse: "Ogni singolo giorno, questa agenzia viola la Costituzione e la legge". Circa 56.000 persone risultavano detenute nelle strutture dell'ICE la scorsa settimana, e Mullin ha affermato che l'agenzia necessita di finanziamenti aggiuntivi per aumentare la capacità detentiva a 100.000 posti, inclusi 30.000 per bambini e genitori, più di dieci volte l'attuale capacità.

Le tensioni sono culminate con le proteste di settimane davanti al centro di detenzione Delaney Hall a Newark, dove i detenuti immigrati hanno sollevato preoccupazioni sulle condizioni. Mullin ha quindi minacciato di chiudere i voli e il cargo internazionali all'aeroporto di Newark a meno che le forze dell'ordine locali non garantissero la sicurezza intorno alla struttura.

Lo scorso fine settimana la polizia di stato del New Jersey ha isolato l'area di protesta, e lunedì Mullin ha dichiarato di non dover ancora interrompere l'elaborazione dei voli internazionali grazie alla cooperazione delle autorità locali. La minaccia di interrompere il transito internazionale a Newark ricorda precedenti pressioni di Mullin sulle cosiddette "città santuario" perché collaborino pienamente con le autorità federali sull'immigrazione.

Compagnie aeree, gruppi di viaggio e Business hanno avvertito che bloccare l'elaborazione delle frontiere a Newark o in altri aeroporti principali potrebbe causare caos, lasciare a terra migliaia di turisti e americani che cercano di tornare a casa, e impedire spedizioni di cargo cruciali. I Mondiali, che iniziano l'11 giugno, potrebbero attrarre milioni di visitatori stranieri negli Stati Uniti, rendendo la minaccia di Mullin particolarmente sensibile in un contesto di forte divisione politica e di preoccupazioni per i diritti civili





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