Multa a canzoni volgari e offensive: Mogol chiede nuove norme per la settima arte

Il produttore discografico Mogol ha avanzato la proposta di multare testi di canzoni ritenuti volgari e offensivi alle donne durante un collegamento con La Volta Buona. Il problema èChecked che queste canzoni possano offendere e insalernare donne e case famigliari, secondo la sua opinione. L'idea è stata condivisa dal Comune di Lazise (Verona) che ha colpito alla ban dal divieto di musica "contra la morale", ed ha coinvolto la società degli autori e editori, la SIAE, per cui sarà necessaria una legge che proibisca l'insulto alle donne. Mogol ha sottolineato che le canzoni devono seguire un'etica per non offendere le famiglie più vulnerabili. La libertà di espressione infatti va tutelata, ma non senzaเคانه, che non permetta ad alcune canzoni, come quelle trap, di giudicare.

Una multa di 50 mila euro per i testi di canzoni ritenute volgari e che insultano le donne: questa la proposta che Mogol ha lanciato durante un collegamento con il programma di Rai 1 La Volta Buona.

Alcuni testi, secondo me, dovrebbero essere multati, soprattutto se insultano le donne, non è possibile mancare di rispetto in questo modo, ha affermato il produttore discografico. Le canzoni a cui si fa riferimento sono quelle della nuova scena trap che a oggi vengono scritte perlopiù dai 'ragazzini'. È ovvio che i 12enni non possono essere multati, puniamo infatti chi li diffonde. Perché mai bisogna favorire canzoni che offendono le donne e le mamme?

Si tratta di un'idea condivisa dal Comune di Lazise (Verona) che ha messo al bando la musica 'contro la morale'. L'ex assessora alle manifestazioni Elena Buio ha spiegato perché ritiene che la norma - che non è mai stata applicata - sia eccessiva, citandola come la libertà di espressione. Non devono essere multati i giovani, ma chi permette di diffondere queste canzoni. Ci deve essere un'etica.

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