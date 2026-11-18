A Bologna, i Carabinieri Cites sanzionano un ristoratore con 2000 euro per aver detenuto illegalmente una tartaruga dalle orecchie rosse nel laghetto del locale.

Le Forze dell'Ordine hanno emesso una sanzione amministrativa di duemila euro a carico del titolare di un'attività di ristorazione a Bologna per aver detenuto illegalmente un esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse. I Carabinieri del nucleo Cites hanno sequestrato l'animale, rinvenuto nel laghetto artificiale posizionato vicino all'ingresso del locale, e lo hanno trasferito in una struttura autorizzata per garantirne il corretto benessere. Questa operazione si inserisce nella strategia di contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive che minacciano la biodiversità locale.

Detenzione Illegale e Sanzione di Duemila Euro

I militari hanno accertato l'assenza delle necessarie autorizzazioni governative per la custodia dell'animale durante i controlli svolti presso la struttura bolognese. In base alle norme vigenti, la mancanza di permessi specifici per la detenzione della Trachemys Scripta Elegans ha comportato l'irrogazione della multa di duemila euro e il confisco preventivo dell'esemplare. L'azione delle autorità ha sottolineato la rigidezza dell'applicazione della legge nella protezione delle specie autoctone contro l'introduzione di animali esotici non dichiarati.

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Specie Trachemys Scripta Elegans e Rischi Ecosistemici

La tartaruga dalle orecchie rosse, nota scientificamente come Trachemys Scripta Elegans, è una specie originaria del Nord America che presenta caratteristiche distintive come le strisce rossastre sui lati della testa. Questa specie è inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive a livello europeo poiché la sua introduzione negli ambienti naturali può alterare gli equilibri degli ecosistemi locali. Gli esemplari rilasciati o sfuggiti dalla cattività competono direttamente con le specie autoctone per le risorse alimentari e gli habitat, creando danni ecologici duraturi nel tempo.

Normativa Europea e Regole di CUSTODIA Amministrativa

La normativa europea prevede restrizioni severa alla detenzione, commercializzazione e riproduzione di queste specie esotiche invasive per proteggere l'ambiente naturale. Sono tuttavia previste deroghe specifiche che consentono di continuare a custodire esemplari già posseduti, purché regolarmente denunciati secondo le disposizioni applicabili vigenti al momento della normativa. Nel caso specifico di Bologna, la detenzione è risultata irregolare poiché non era stata effettuata la denuncia necessaria, portando al sequestro amministrativo immediado da parte delle forze dell'ordine competenti.

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Sequestro e Affidamento a Struttura Autorizzata

Dopo il sequestro avvenuto durante le verifiche operative, la tartaruga è stata trasferita d'urgenza in una struttura autorizzata dalla competente autorità locale. Tale ente è in grado di garantire il benessere animale e la corretta gestione della specie in cattività, prevenendo eventuali rilasci in natura o fughe accidentali. Questo intervento rientra nelle attività di controllo condotte dai Carabinieri Forestali per tutelare la biodiversità del territorio e contrastare attivamente la diffusione di animali non autorizzati nei corsi d'acqua artificiali come quelli dei ristoranti.

Impatto sulla Ristorazione e Responsabilità Legali

Il caso bolognese rappresenta un avvertimento concreto per gli esercenti del settore della ristorazione che utilizzano elementi naturalistici come laghetti ornamentali nei propri locali. La detenzione di animali senza le dovute autorizzazioni espone i titolari d'azienda a pesanti sanzioni economiche e alla perdita della proprietà degli animali confiscati. È fondamentale che le attività commerciali verifichino attentamente lo status legale di ogni essere vivente presente nelle loro strutture per evitare violazioni della normativa sulla fauna selvatica e sulle specie invasive.