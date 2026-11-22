L'onorevole Franco Tirelli propone emendamento alla Legge di Bilancio con sanzioni fino a 300 euro per chi non raccoglie deiezioni canine o non diluisce le urine in aree pubbliche.

Il Parlamento italiano sta esaminando una proposta normativa che mira a regolare con maggiore rigidità il comportamento dei proprietari di animali domestici nelle strade urbane. L'onorevole Franco Tirelli, deputato del gruppo Noi Moderati, ha presentato un emendamento specifico all'interno del testo base della Legge di Bilancio. Questa iniziativa legislativa è attualmente sottoposta al vaglio e all'approvazione della Camera dei Deputati.

Dettaglio della proposta normativa e sanzioni

La norma introdotta dall'on. Franco Tirelli stabilisce un obbligo preciso per chiunque si recheri con un animale d'affezione in spazi aperti pubblici. I cittadini saranno tenuti a portare con sé strumenti adeguati per la raccolta immediata delle deiezioni solide. È previsto inoltre il dovere di diluire con acqua le urine lasciate su facciate di edifici, portoni di palazzi, monumenti storici e arredi urbani come panchine o fontane.

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Le violazioni a queste regole comporteranno l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'importo massimo della multa prevista per chi non rispetta questi nuovi obblighi di igiene pubblica è fissato a 300 euro. Questo importo rappresenta il limite superiore delle sanzioni che potrebbero essere irrogate ai trasgressori individuati durante i controlli.

Quadro giuridico esistente e ordinanze locali

La proposta nazionale prende spunto da una serie di regolamenti locali già adottati da numerose amministrazioni comunali in tutto il paese. Attualmente manca una norma nazionale specifica che punisca esplicitamente la mancata raccolta delle feci o la mancata diluizione dell'urina. Il quadro giuridico si basa finora sull'articolo 2052 del codice civile, che afferma la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale.

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Si fa inoltre riferimento all'articolo 639 del codice penale, il quale punisce chi deturpa o imbratta proprietà altrui. Tuttavia, questi articoli non offrono una disciplina completa per la pulizia delle urine in spazi pubblici. L'ingresso in vigore di questa nuova disposizione è previsto congiuntamente all'approvazione definitiva della Legge di Bilancio da parte del Parlamento.

Difficoltà pratiche nell'applicazione della norma

L'applicazione concreta di questa proposta presenta diverse criticità operative segnalate dagli esperti. Se la raccolta delle deiezioni solide è una pratica diffusa, sebbene non sempre osservata, la diluizione delle urine risulta più complessa. La quantità di acqua necessaria varia significativamente a seconda della taglia del cane coinvolto nell'episodio.

Un altro aspetto tecnico riguarda l'efficacia igienica della semplice acqua. La diluizione con acqua corrente non è sufficiente da sola per disinfettare l'area o eliminare completamente gli odori sgradevoli. Sarebbe necessario addizionare l'acqua con altre sostanze chimiche o detergenti per ottenere un risultato ottimale, aumentando i costi e i tempi di esecuzione per i proprietari.

Rischi legali e impatto sociale della normativa

L'atto di versare acqua su marciapiedi o muri degli edifici privati potrebbe essere interpretato come un illecito. Poiché questa pratica non è concordata preventivamente con le pubbliche amministrazioni o i proprietari degli immobili, si configura come un atto di imbrattamento. I cittadini rischiano quindi sanzioni aggiuntive per deturpamento di proprietà privata.

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La mancata raccolta dei bisogni dei cani rimane una delle maggiori criticità ambientali delle nostre città. L'introduzione di sanzioni economiche più severe mira a disincentivare questa condotta irresponsabile. L'obiettivo finale è migliorare la vivibilità dei centri urbani e ridurre le lamentele dei residenti nei confronti dei proprietari di animali non educati.