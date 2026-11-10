Multiutility energia, nei primi nove mesi 2026 ricavi a 13,72 miliardi

La multiutility dell'energia chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi a 13,72 miliardi di euro e conferma la guidance 2026 su Ebitda e utile netto.

Il gruppo multiutility dell'energia ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi adjusted pari a 13,72 miliardi di euro, in aumento del 35% rispetto ai 10,16 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2025. I dati sono contenuti in una nota diffusa dal gruppo nelle scorse ore.

La spinta principale sul fatturato arriva dall'incremento dei volumi di energia elettrica venduti sui mercati retail e all'ingrosso. Sul fronte industriale, il gruppo ha inoltre siglato un accordo con Dolomiti Energia per la cessione del 91,6% detenuto in Retragas.

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Ricavi a 13,72 miliardi e Ebitda adjusted in calo

Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi adjusted della multiutility dell'energia sono saliti a 13,72 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo adjusted, indicato come Ebitda adjusted, è sceso del 3%, a 1,67 miliardi di euro dai 1,72 miliardi del periodo precedente.

La crescita del fatturato è legata ai volumi di energia elettrica venduti sia sui mercati retail sia su quelli all'ingrosso. Questo fattore rappresenta il principale motore dell'aumento dei ricavi indicato nei dati.

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L'Ebitda adjusted non ha seguito la stessa dinamica. Il calo del 3% mostra che l'aumento dei volumi non ha compensato le pressioni registrate sulle metriche operative del gruppo.

Canoni idroelettrici, siccità e impianti rifiuti pesano

Sulle metriche operative del gruppo pesano tre fattori: l'aumento dei canoni per le concessioni idroelettriche, l'impatto della siccità estiva sulle produzioni idriche nel Nord Italia e la flessione dei contributi di alcuni impianti di trattamento rifiuti.

La multiutility dell'energia indica che questi elementi sono stati in parte mitigati dalla crescita dei business regolati, dalla diversificazione delle fonti di produzione e dalle coperture ottenute tramite contratti Ppa, ovvero Power Purchase Agreement.

Sul risultato netto incide anche la dinamica degli ammortamenti. L'utile netto adjusted si attesta a 473 milioni di euro, in calo del 14% rispetto ai 550 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Il risultato sconta sia la contrazione dell'Ebitda sia l'aumento degli ammortamenti legati all'accelerazione del piano di investimenti.

Investimenti a 1,13 miliardi e debito sostenibile

Gli investimenti del gruppo raggiungono 1,13 miliardi di euro, con un incremento del 9%. Il 70% delle risorse è destinato al potenziamento delle reti elettriche, allo sviluppo del fotovoltaico, alla flessibilità degli impianti di generazione e all'economia circolare.

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La posizione finanziaria netta sale a 6,06 miliardi di euro, dai 5,47 miliardi registrati al 31 dicembre 2025. Nonostante l'aumento, il rapporto Pfn/Ebitda adjusted resta pari a 2,8x e il costo del debito è invariato al 2,7%.

La quota di debito sostenibile raggiunge l'82% del totale lordo. Sul fronte industriale, l'accordo con Dolomiti Energia prevede la cessione del 91,6% detenuto in Retragas, ma la nota non fornisce ulteriori dettagli su tempi o corrispettivo dell'operazione.

Guidance 2026 confermata per Ebitda e utile netto

Il gruppo conferma la guidance per l'intero esercizio 2026, con un Ebitda adjusted compreso tra 2,21 e 2,25 miliardi di euro e un utile netto adjusted tra 0,63 e 0,66 miliardi di euro.

Per i cittadini e i consumatori il quadro mostra un settore in cui i volumi venduti sostengono il fatturato, mentre i costi legati alle risorse idriche e alle concessioni assorbono parte dei margini. La nota non quantifica effetti diretti sulle tariffe.

Il confronto tra i risultati e la guidance 2026 sarà possibile con i dati di fine esercizio. Nella nota non sono indicate altre scadenze per la chiusura dell'operazione con Dolomiti Energia o per la pubblicazione dei prossimi risultati.