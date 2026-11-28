Il Municipio I vuole valorizzare l'antica Strada Felice di Sisto V, un rettifilo del 1586 progettato da Domenico Fontana. Il progetto mira a unire patrimonio storico, targa integrativa e sostenibilità.

Il Municipio I di Roma ha avviato un'iniziativa ufficiale per riportare alla luce la memoria della Strada Felice, un'infrastruttura storica realizzata nel 1586 per ordine di Papa Sisto V. Questo antico rettifilo, lungo 2787 metri, fu progettato dall'architetto Domenico Fontana con l'obiettivo strategico di collegare la basilica di Santa Croce in Gerusalemme con la chiesa di Trinità dei Monti, unendo il Quirinale e l'Esquilino.

Identità Storica della Via Sistina e Tracciato

La proposta mira a riconoscere il percorso come asse urbano storico unitario, sottolineando come questa via abbia guidato l'espansione della città per oltre quattro secoli. Oggi, del progetto rinascimentale originale sopravvivono solo alcuni tratti frammentati, tra cui via Sistina, via Quattro Fontane, via Depretis, via Carlo Alberto, via Conte Verde e via di Santa Croce in Gerusalemme, mentre il resto del tracciato è stato assorbito dall'urbanizzazione moderna.

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Nonostante la sua importanza storica, documentata anche nelle piante del cartografo Giovan Battista Nolli, il tracciato non è attualmente identificato da alcuna targa commemorativa. Il consigliere democratico del Municipio I, Niccolò Camponi, ha sottolineato la necessità di correggere questa assenza di segnaletica che rende oggi il capolavoro architettonico un ricordo pallido per la cittadinanza e i visitatori.

Proposte del Consiglio e Segnaletica Integrativa

Per risolvere questo problema di identità urbana, il consiglio del Municipio I ha votato all'unanimità una mozione volta a promuovere il riconoscimento ufficiale dell'asse storico. Il primo passo concreto prevede l'introduzione di una dicitura integrativa sulle targhe stradali esistenti, trasformando la segnaletica attuale in un documento storico. In questo modo, via Sistina diverrà ufficialmente via Sistina, già Strada Felice, garantendo ai cittadini e ai turisti un riferimento immediato alla radice storica della strada.

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Questa operazione di branding urbano non mira solo a celebrare il passato, ma a creare una continuità visiva che permetta di comprendere la struttura della capitale. La proposta è stata presentata come un modo per valorizzare i monumenti e le piazze che costeggiano il tracciato, tra cui spiccano Palazzo Barberini, il Teatro Sistina e il Palazzo del Viminale, elementi cardine del paesaggio urbano romano.

Masterplan per la Riqualizzazione e Sostenibilità

Oltre alla segnaletica, il progetto prevede la promozione di un concorso di idee per la realizzazione di un masterplan di riqualificazione. L'obiettivo è quello di valorizzare l'asse come un'unità coesa, integrando il patrimonio storico-culturale con interventi ambientali mirati. Il piano includerà investimenti specifici nella mobilità sostenibile e nell'introduzione di nuove alberature, strategie essentiali per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulle aree urbane centrali.

La visione del Municipio I si basa su un approccio moderno che unisce la tutela della memoria storica con le esigenze di una città contemporanea. Si tratta di una sfida complessa che richiede una visione a lungo termine, capace di trasformare un'arteria dimenticata in un modello di sviluppo urbano equilibrato e rispettoso dell'ambiente.

Collaborazione Civica e Prossimi Passi

La realizzazione di queste iniziative non dipenderà esclusivamente dall'amministrazione, ma coinvolgerà attivamente la comunità. Niccolò Camponi ha suggerito che il processo potrebbe avvalersi di patti di collaborazione con cittadini, associazioni locali e reti territoriali, creando una corresponsabilità nella cura dello spazio pubblico. Questo modello partecipativo mira ad accrescere il senso di appartenenza dei romani verso il proprio patrimonio architettonico e naturale.

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Sebbene l'approvazione all'unanimità del consiglio rappresenti un solido punto di partenza, la fase successiva consiste nella traduzione pratica delle intenzioni in progetti concreti. Il percorso per trasformare la Strada Felice da concetto storico a realtà riqualificata richiederà tempi tecnici e risorse dedicate, ma la volontà politica di recuperare questa importante arteria è ora chiaramente definita e supportata dall'assemblea elettiva di via della Greca.