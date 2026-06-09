Muore a 24 anni per tumore gastrico: tre dimissioni senza diagnosi, famiglia denuncia

Un giovane operaio di 24 anni è deceduto dopo essere stato dimesso tre volte dagli ospedali di Perugia senza ricevere una diagnosi corretta. La famiglia ha sporto denuncia per accertare responsabilità sui ritardi nella scoperta del tumore gastrico, diagnosedolo solo in fase avanzata. Il caso riapre il dibattito sull'importanza della diagnosi precoce e sulle difficoltà nel riconoscere sintomi aspecifici in pazienti giovani.

Sabjan Ballici , 24 anni, operaio di origini albanesi, è deceduto il 20 febbraio 2025 dopo essere stato dimesso tre volte da ospedali diversi senza ricevere una diagnosi corretta.

I primi sintomi, comparsi nell'estate del 2024, includevano tosse forte, febbre alta e dolori al petto. Il primo accesso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia il 27 dicembre 2024 si risolse senza nemmeno una visita. Il 19 gennaio 2025, su consiglio del medico di famiglia, tornò ma fu dimesso dopo poche ore con la sola prescrizione di una broncoscopia.

Il terzo accesso, il 29 gennaio, per forti dolori al torace, si concluse con una notte in osservazione e un nuovo rimando al medico curante. Solo il 6 febbraio, al Giovanni Battista di Foligno, fu formulata la diagnosi: tumore gastrico in stadio avanzato. La famiglia ha presentato una denuncia per accertare eventuali omissioni o ritardi che potrebbero aver compromesso le possibilità di sopravvivenza. La consulenza medica da loro commissionata sostiene che la malattia avrebbe potuto essere individuata prima.

Il cancro gastrico è noto per presentare sintomi aspecifici nelle fasi iniziali, come nausea, calo di appetito, dolori addominali, tosse e difficoltà respiratorie, che vengono spesso scambiati per patologie minori. Secondo l'Istituto Nazionale dei Tumori, se diagnosticato in stadio precoce mediante gastroscopia, il tasso di sopravvivenza a cinque anni supera il 90%. Nei casi avanzati, come quello di Sabjan, la prognosi si aggrava drasticamente.

Latempistica diagnostica è quindi cruciale e al centro dell'indagine medico-legale avviata dai familiari, che chiedono giustizia per il ritardo che, a loro avviso, ha tolto ogni speranza di cura al giovane. Il caso evidenzia le criticità nel percorso di accesso alla diagnosi per tumori rari in pazienti giovani, sollevando interrogativi sulla necessità di una maggiore cautela di fronte a sintomi persistenti e non spiegati





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