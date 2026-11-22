È scomparso all'età di 69 anni Massimo Martelli, leggendario autore, sceneggiatore e regista della Rai e del Festival di Sanremo, lasciando un vuoto enorme nel panorama culturale italiano.

Massimo Martelli è morto oggi, domenica 22 novembre, all'età di 69 anni. Lo storico autore, sceneggiatore e regista della Rai e del Festival di Sanremo si è spento dopo una vita dedicata interamente allo spettacolo e alla televisione italiana. La notizia della scomparsa è stata confermata dalle testimonianze dirette di colleghi e amici intimi, che in queste ore hanno riempito i social network di messaggi di cordoglio, ricordi personali e fotografie per rendere un omaggio sentito alla sua figura professionale e umana.

Commiato di Claudio Bisio e Federico Taddia

Il cordoglio è arrivato immediatamente da figure di spicco del mondo dello spettacolo, come Claudio Bisio, legato a Martelli da una solida amicizia e da numerose collaborazioni professionali nel cinema, nella televisione e nella radio. Bisio ha espresso il dolore per l'improvvisa perdita, ricordando l'ultima fatica comune insieme, ovvero l'organizzazione della manifestazione a Roma per l'Europa, definendo Martelli un amico con cui ha percorso un bel pezzo della propria storia professionale.

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Anche Pietro Galeotti ha condiviso un messaggio di profonda tristezza, parlando della insopportabile mancanza di Martelli e lodando il suo talento, la sua generosità e la sua umanità, rivolgendo a lui l'appellativo affettuoso di "fratellone". A fare da eco a queste parole è stato l'autore Federico Taddia, che ha espresso lo strazio per la perdita di un collega con cui aveva progettato di vedersi a cena durante quella stessa settimana per scrivere dei racconti su Bologna, lasciando il quaderno dei progetti solo a metà pieno.

Carriera tra Rai e Festival di Sanremo

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Martelli aveva coltivato fin da giovanissimo una forte passione per il teatro e la televisione. Dopo gli esordi al fianco di diversi artisti emiliani, aveva sviluppato uno stile fortemente ironico che lo ha portato a firmare importanti trasmissioni Rai. Tra i suoi lavori più celebri figurano le trasmissioni Anima mia, condotte da Claudio Baglioni e Fabio Fazio, e Quelli che il calcio, oltre a diverse produzioni dedicate alla satira televisiva.

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La sua collaborazione con il Festival di Sanremo è stata costante e significativa nel corso degli anni. Martelli ha ricoperto più volte i ruoli di autore e capoprogetto della kermesse canora. Nel 2023 è entrato a far parte della giuria di Sanremo Giovani, dimostrando la sua presenza attiva nell'evento. La sua ultima firma sulla kermesse risaliva all'edizione del 2024, condotta da Amadeus con Fiorello, confermando la sua stretta connessione con l'istituzione sanremese fino agli ultimi giorni.

Regie cinematografiche e eredità culturale

Parallelamente all'attività televisiva, Martelli ha firmato diverse regie tra cinema e documentari, spaziando in generi molto diversi tra loro. Il suo debutto nel settore è avvenuto con la sitcom Per non dimenticare, andata in onda tra il 1992 e il 1993. Successivamente, ha girato in Africa i film documentari Pole pole nel 1996 e Muzungu nel 1999, esplorando tematiche sociali e geografiche lontane dai palinsesti tradizionali.

La sua attività di regista si è poi concentrata anche sulla fiction e sul lungometraggio, con la direzione de Il segreto del successo nel 2003 e di Bar Sport nel 2011. Quest'ultima opera è tratta dall'omonimo libro dell'amico Stefano Benni, unendo così la letteratura alla produzione audiovisiva. Lascia un'eredità culturale importante, ricordata per la capacità di unire ironia e profondità narrativa nel panorama culturale italiano degli ultimi decenni.